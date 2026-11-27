Phil Collins sorprendió a sus seguidores con un inesperado cambio en Instagram. El músico británico eligió como nueva foto de perfil una imagen de su personaje en Grand Theft Auto (GTA): Vice City Stories, el videojuego de Rockstar Games lanzado en 2006 en el que tuvo una participación tan particular como memorable.

El gesto apareció en medio del éxito desatado tras el lanzamiento del GTA 6 y coincidió con otros guiños relacionados con la saga en Instagram. Según informó el sitio especializado GTA BOOM el 23 de noviembre, los actores que interpretan a Jason Duval y Lucía Caminos, los protagonistas de la nueva entrega, también habían actualizado sus imágenes de perfil con sus respectivos personajes.

Pero mientras la atención está puesta en el futuro de la franquicia, Collins decidió mirar hacia atrás y recuperar una de sus apariciones más curiosas en el mundo de los videojuegos: aquella en la que los jugadores tenían que protegerlo de un grupo de sicarios para que pudiera cantar In the Air Tonight., su éxito del álbum Face Value de 1981.

Así luce la bio de Phil Collins este 27 de noviembre de 2026 - Foto: Captura Instagram

La misión de GTA en la que había que salvar a Phil Collins

La participación de Collins ocurrió en Grand Theft Auto: Vice City Stories, ambientado en 1984. Allí, el músico se interpretó a sí mismo y quedó involucrado en una trama que mezclaba deudas, mafiosos y un concierto amenazado.

Todo comenzaba con una misión llamada "Kill Phil". El protagonista, Victor Vance, recibía el encargo de Reni Wassulmaier, quien lo ponía en contacto con Barry Mickelthwaite, el representante del cantante.

El problema era una deuda de tres millones de libras que Barry mantenía con Giorgio Forelli, integrante de una familia mafiosa. Como el representante no podía devolver el dinero, los hombres de Forelli decidían presionar donde más podía dolerle: amenazando la vida de su representado.

Así lucía el personaje de Phil Collins en GTA Vice City Stories - Foto: Captura

Victor debía recoger a Barry, encontrarse con Collins y trasladarlo hasta su hotel. El músico llegaba en helicóptero, pero apenas tenía tiempo de acercarse a la limusina antes de que los sicarios aparecieran y abrieran fuego.

La historia continuaba con una segunda misión, "Kill Phil: Part 2", en la que el protagonista tenía que revisar el Hyman Memorial Stadium antes de la prueba de sonido. Allí descubría que los hombres de Forelli habían colocado una bomba en el recinto.

El concierto de Phil Collins y una recompensa con trampa

El momento más recordado llegaba con la misión "In the Air Tonight", que llevaba el nombre de uno de los grandes clásicos de su carrera.

Esta vez, Collins tenía que presentarse en el Hyman Memorial Stadium. Mientras el músico comenzaba su actuación, Victor descubría que varios sicarios estaban intentando sabotear la estructura de iluminación para hacerla caer sobre el escenario.

El protagonista debía subir hasta las pasarelas y detener a los atacantes a golpes. No podía utilizar armas porque la seguridad del estadio se las había retenido en la entrada. Mientras tanto, abajo, Phil Collins seguía interpretando su canción como si nada estuviera ocurriendo.

Una vez superada la misión, el juego le otorgaba a Victor una recompensa de 3.000 dólares. Sin embargo, Rockstar Games había reservado otro detalle irónico: si el jugador quería regresar al estadio para disfrutar del concierto completo como espectador, debía pagar 6.000 dólares por la entrada. Es decir, salvarle la vida a Phil Collins costaba la mitad de lo que después había que desembolsar para verlo tocar.

Las canciones de Phil Collins y Genesis que sonaban en GTA

La presencia del músico en Vice City Stories no se limitaba a su aparición como personaje. Su música también formaba parte de la experiencia sonora del videojuego.

Entre las canciones vinculadas con Collins que podían escucharse estaban:

In the Air Tonight , de su álbum solista Face Value (1981). Sonaba en la radio Emotion 98.3 y también durante el concierto virtual.

Easy Lover , junto a Philip Bailey, publicada en 1984. Formaba parte de la programación de Flash FM.

Turn It On Again, de Genesis, incluida también en la programación de Flash FM.

Así, el videojuego recuperaba distintas etapas de su trayectoria: desde su carrera solista hasta su historia con Genesis.

Casi dos décadas después de aquella participación, Collins volvió a poner en primer plano ese recuerdo con un simple cambio de fotografía. Un guiño a los fanáticos de GTA y a quienes todavía recuerdan que, en Vice City, antes de disfrutar de uno de sus clásicos, había que asegurarse de que el cantante llegara vivo al escenario.