Javier Milei encontró una manera particular de sumarse al furor por el lanzamiento mundial de Grand Theft Auto VI (GTA 6): publicó en Instagram un video generado con inteligencia artificial en el que protagoniza una aventura inspirada en el popular videojuego. Acompañado por la secretaria general de la Presidencia, su hermana Karina Milei, el Presidente recorre una ciudad ficticia con una motosierra y una bazuca, mientras representa algunas de sus principales consignas políticas.

La animación combina referencias a la reducción del gasto público, la eliminación de impuestos y regulaciones, el cierre del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y las críticas al kirchnerismo. También incluye una secuencia vinculada con la lucha contra el narcotráfico.

La producción comienza con una advertencia: "Contenido no apropiado para kirchneristas y socialistas", en una parodia de los avisos de clasificación por edades que aparecen en los videojuegos y las advertencias para el cuidado parental.

Milei y Karina recorren una ciudad con una motosierra

En las primeras escenas, el personaje de Javier Milei aparece como protagonista de una aventura ambientada en una ciudad que remite a Vice City, el escenario emblemático de la franquicia. Karina Milei conduce un automóvil descapotable, mientras el Presidente viaja como acompañante con una motosierra.

Durante el recorrido, Milei utiliza la herramienta para destruir carteles luminosos con las palabras "Gasto público", "Impuestos" y "Regulaciones". La secuencia representa, en clave de videojuego, tres de los ejes centrales del discurso económico del Gobierno nacional.

La aventura continúa en una oficina estatal. Allí, el mandatario ingresa con la motosierra encendida y provoca la huida de empleados públicos caricaturizados con cabezas de ñoquis. La escena alude a las críticas del oficialismo contra el empleo público que considera innecesario y a su política de reducción del Estado.

La bazuca contra el Banco Central y la escena de Cristina Kirchner

Uno de los momentos más llamativos del video ocurre cuando Milei se detiene frente a un edificio que representa al BCRA. Allí toma una bazuca, apunta contra la construcción y dispara hasta hacerlo explotar.

La secuencia recupera una de las promesas históricas del mandatario durante su campaña presidencial: eliminar el Banco Central. La destrucción animada del edificio funciona como una representación visual de aquella consigna, aunque no implica un anuncio de una medida concreta.

La producción también incorpora una representación de Cristina Kirchner. La condenada expresidenta aparece rodeada de bolsos con dinero y, posteriormente, es detenida por fuerzas de seguridad mientras lleva una tobillera electrónica.

Un operativo contra el narcotráfico y el cierre con la consigna libertaria

En otro tramo de la animación, la historia incorpora un operativo policial contra un punto de venta de drogas. La secuencia muestra el ingreso de efectivos y la destrucción de un lugar identificado como un búnker narco.

El video concluye con una celebración entre banderas argentinas y una multitud que acompaña al Presidente. La última imagen recupera la consigna característica de Milei: "¡VLLC! (por ¡Viva la libertad, carajo!)".

GTA VI: dónde se desarrolla y quiénes son sus protagonistas

El video de Milei coincidió con el lanzamiento mundial de GTA 6, que llegó este jueves 19 de noviembre a las consolas PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

La nueva entrega de Rockstar Games transcurre en el estado ficticio de Leonida, inspirado en Florida, Estados Unidos. Su principal escenario es Vice City, una ciudad que recupera la estética de Miami y que ya había aparecido en anteriores entregas de la franquicia.

La historia tiene como protagonistas a Jason Duval y Lucia Caminos, una pareja vinculada al mundo del crimen que queda involucrada en una conspiración que se extiende por todo el estado ficticio.

El estreno marca el regreso de una de las sagas más populares de los videojuegos, que vuelve a combinar mundo abierto, acción y una historia centrada en sus personajes y en el universo criminal.