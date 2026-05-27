Las tensiones detrás de cámara en Bienvenidos a Ganar volvieron a instalarse con fuerza en la televisión argentina. El ciclo de Hernán Drago, que se emite por El Nueve, atraviesa una etapa de incertidumbre luego de que trascendieran negociaciones entre la señal, la productora Kuarzo y el entorno de Guido Kaczka para modificar el formato del programa.

La información fue revelada por Marina Calabró durante el programa Lape Club Social, donde contó detalles de las reuniones que se realizaron en las últimas horas. Según explicó, las partes intentan acercar posiciones para redefinir algunos aspectos clave del ciclo y recuperar elementos que históricamente funcionaron bien con el público.

Uno de los puntos centrales de la discusión tiene que ver con el posible regreso del jurado al programa. De acuerdo con Marina Calabró, desde el canal aseguran tener estudios y mediciones que respaldan esa idea. “El público quiere que vuelva el jurado y Drago también quiere al jurado”, sostuvo la periodista al explicar que tanto las redes sociales como los focus group marcarían esa preferencia de los televidentes.

Sin embargo, no todos estarían de acuerdo con esa modificación. La resistencia aparecería desde Kuarzo, productora que también trabaja con Guido Kaczka en otro canal. Según trascendió, existiría preocupación por las similitudes que podrían generarse entre ambos formatos televisivos, especialmente porque el conductor tiene un esquema parecido en su ciclo de El Trece.

A pesar de las diferencias, las conversaciones entre las partes habrían avanzado en las últimas reuniones. Marina Calabró aseguró que existe un principio de acuerdo para introducir cambios que acerquen el programa al formato clásico que muchos espectadores recuerdan. La intención sería renovar el envío sin perder la identidad que supo conquistar audiencia en otras etapas.

Mientras tanto, quien atraviesa el momento con mayor incomodidad sería Hernán Drago. El conductor quedaría en medio de una disputa empresarial y artística que, según deslizaron en el ambiente televisivo, lo tiene cada vez más cansado. “Qué culpa tiene de que la productora tenga intereses en dos canales distintos”, habría sido uno de los planteos que surgieron en torno a su malestar.

¿Todo mal entre Kaczka y Drago?

La situación genera expectativa dentro de la industria porque el futuro de Bienvenidos a Ganar podría depender de estas negociaciones. En El Nueve buscan fortalecer el programa y mejorar su rendimiento, mientras que Kuarzo intenta mantener un equilibrio entre los distintos productos que desarrolla para la televisión abierta.

Por ahora no hay definiciones oficiales sobre los cambios que tendrá el ciclo, pero las reuniones continúan y el clima detrás de cámara parece lejos de calmarse. La disputa entre las ideas de Guido Kaczka, las pretensiones del canal y la postura de Hernán Drago promete seguir sumando capítulos en los próximos días.