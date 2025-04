El llanto desgarrador de Hernán Drago al confirmar la muerte de un ser querido

Hernán Drago estuvo presente en Cortá Por Lozano e intentó mostrarse metido en el programa con participaciones y aportando a la conversación. Sin embargo, mientras en el piso se hablaba sobre el legado del Papa Francisco, no pudo contener las lágrimas y confesó que se encuentra sensible producto del fallecimiento de su perro, quien lo acompañó durante gran parte de su vida.



Al hablar sobre el Papa Francisco y todo lo que fue su funeral, Hernán Drago se mostró un tanto sensible por la situación. Ante la incógnita por la razón que lo sensibilizaba, Vero Lozano intentó indagar en su estado. Allí, el modelo confesó por qué se encontraba con los sentimientos a flor de piel.

“Estoy así sensible, ustedes lo saben y gracias por el respeto. Hoy falleció mi perrito, compañero de 15 años. Es un momento muy duro y triste”, aseguró con un profundo dolor. Si bien intentó no ser el foco de atención y seguir hablando sobre el tema, no se pudo contener.

Cuando rompió en llanto, intentó poner en palabras todo el dolor que está atravesando: “Ayuda y da calma, verlo justamente en esta simpleza. Como él dijo, entender que los tiempos de Dios son perfectos y con la humildad de su partida, esta tumba tan simple de poner la palma de la mano sobre la mejilla de uno, de verdad que ayuda, escucharle la voz, ahora que no está en esta tierra, ayuda y consuela”.

Para tratar de consolarlo, Vero Lozano expresó: “Lo que representan las mascotas para todos, es un integrante más de la familia”. Por lo que Hernán Drago siguió notablemente conmovido y lamentándose por su partida: “Todos los que tenemos mascotas, sabemos que es muy injusto, llega en un momento que no se consuela sabiendo que lo hizo feliz”.

“Es triste y duro porque hay que estar en la despedida. Ellos te miran, te huelen como diciendo acá estoy hace algo. Y uno no puede hacer nada y es fuerte. Es igual que nadie es eterno, es imposible no recordar los momentos, las enseñanzas. Me pongo así también por mis hijos, mi perrito tenía 15 años, mi hija 19, creció con él”, resaltó para tratar de explicar la importancia que tenía en su vida y la de su familia.

“Y uno como padre también se siente con mucha impotencia, entendiendo que se puede consolar hasta ahí, que los hijos también en un momento tienen que abrir las alas y entender que la vida es parte de esto. Es muy grande el mensaje, es muy grande”, concluyó con lágrimas en los ojos.