Este miércoles 24 de junio será una fecha especial para millones de argentinos, ya que Lionel Messi celebrará sus 39 años en medio de un presente deportivo que mantiene en vilo a todos sus fanáticos. En ese contexto, Rodolfo Barili sorprendió con una propuesta tan emotiva como original para homenajear al capitán de la Selección Argentina desde cada rincón del país.

La iniciativa fue presentada por el reconocido conductor a través de las redes sociales del canal, donde compartió un video convocando a la gente a participar de una celebración colectiva. La idea consiste en que los argentinos interrumpan por unos minutos su rutina diaria para dedicarle un saludo especial al rosarino.

“Este miércoles, Leo cumple años y tenemos una idea que queremos compartir con todos ustedes”, expresó Rodolfo Barili al comienzo del mensaje que rápidamente comenzó a circular y generó repercusión en las plataformas digitales. El periodista propuso dos horarios puntuales para llevar adelante el homenaje: a las 10 de la mañana y a las 10 de la noche.

Con entusiasmo, el conductor lanzó la consigna que busca transformarse en un fenómeno nacional. “¿Qué pasa si el miércoles todos le cantamos el cumpleaños al Capitán?”, preguntó Barili, apelando al cariño que los argentinos sienten por Lionel Messi luego de tantos años defendiendo la camiseta albiceleste.

La convocatoria apunta a que el saludo se multiplique en distintos ámbitos de la vida cotidiana. La intención es que el canto pueda escucharse en escuelas, oficinas, transportes públicos, comercios y hogares. “En las aulas, los trabajos, el colectivo, donde estemos a las 10 y las 22”, remarcó el periodista para dejar en claro que nadie debería quedarse afuera del homenaje.

La propuesta llega en un momento muy especial para Messi, quien continúa despertando admiración dentro y fuera de la cancha. El capitán argentino mantiene intacto el vínculo emocional con los hinchas y cada aparición pública genera repercusión inmediata entre quienes siguen de cerca su carrera.

Rodolfo Barili y un mensaje especial

Además del carácter festivo, la iniciativa también busca transmitir apoyo y reconocimiento al futbolista rosarino. “Así, todos le hacemos llegar un gran ‘Feliz cumpleaños’ ahora más que nunca”, insistió Rodolfo Barili, convencido de que el gesto colectivo podría incluso llegar hasta el propio jugador.

Mientras las redes sociales ya comienzan a llenarse de mensajes y preparativos para la jornada, todo indica que el cumpleaños de Lionel Messi tendrá este año un condimento diferente. Gracias a la propuesta impulsada por Rodolfo Barili, miles de argentinos podrían unirse en una misma canción para celebrar al ídolo más querido del país.