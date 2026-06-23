La jornada del lunes quedará marcada para siempre en la vida de Lionel Messi. El capitán de la Selección Argentina volvió a escribir una página histórica en el fútbol mundial tras convertir dos goles frente a Austria y transformarse en el máximo goleador de la historia de los Mundiales. Pero, además del festejo deportivo, el rosarino recibió una noticia que le devolvió tranquilidad en lo personal: Jorge Messi recibió el alta médica y ya regresó a su casa.

Durante los últimos días, el entorno familiar de los Messi atravesó momentos de preocupación por el estado de salud del padre del futbolista. La noticia fue confirmada públicamente por Ángel de Brito al comienzo de una nueva emisión de LAM, donde llevó calma sobre la situación familiar. “Empezamos por las buenas noticias para la familia Messi, le dieron de alta a Jorge Messi”, expresó el conductor.

Según detalló el periodista, tanto Jorge Messi como Celia, la mamá del astro argentino, ya se encuentran nuevamente en Rosario luego de la internación. La recuperación llegó justo en una fecha especial para el jugador, que sigue sumando récords históricos con la camiseta albiceleste en plena competencia mundialista.

“Le mandamos un beso a Celia y a Jorge, que están en Rosario, ya se volvieron a su casa porque le dieron el alta”, agregó Ángel de Brito, quien mostró cercanía con la familia en este delicado momento. Las palabras llevaron alivio a los fanáticos de Lionel Messi, que seguían atentos cualquier novedad relacionada con la salud de su padre.

La noticia se conoció pocas horas después de la brillante actuación del rosarino ante Austria. Con sus dos tantos, Lionel Messi alcanzó los 18 goles en Copas del Mundo y dejó atrás la marca del alemán Miroslav Klose, convirtiéndose en el máximo artillero histórico del torneo más importante del planeta.

Mientras el mundo entero habla del nuevo récord del capitán argentino, puertas adentro el clima es de alivio absoluto. La recuperación de Jorge Messi permitió que la familia pudiera volver a enfocarse en acompañar al futbolista en esta nueva ilusión mundialista que mantiene en vilo a millones de hinchas.

Gran noticia para la familia Messi

En medio de los festejos deportivos y la clasificación de la Selección Argentina a los 16avos de final, la noticia del alta médica terminó de completar un día perfecto para el ídolo rosarino. La unión familiar volvió a quedar reflejada en uno de los momentos más especiales para el crack argentino.

Con el respaldo de sus seres queridos y el cariño del público, Lionel Messi continúa sumando hazañas dentro de la cancha mientras disfruta de una tranquilidad fundamental fuera de ella. Después de varios días de incertidumbre, la familia volvió a respirar con alivio y emoción.