Después de haber ganado popularidad en Gran Hermano, Thiago Medina atraviesa una etapa muy diferente a la que supo vivir durante su exposición televisiva. En medio de un presente atravesado por distintas situaciones personales y con nuevas necesidades económicas, el joven decidió apostar por un camino laboral inesperado y comenzó a trabajar como repartidor de pedidos.

La noticia fue compartida por el propio Thiago Medina a través de sus redes sociales. En una de sus historias de Instagram, el ex participante de Gran Hermano apareció equipado con la mochila de una conocida aplicación de delivery y contó, con bastante humor, que había comenzado a realizar entregas para obtener ingresos.

“La situación de ser influencer está para atrás”, reconoció el joven mientras se mostraba listo para comenzar su jornada laboral. La frase rápidamente llamó la atención de sus seguidores, especialmente porque expuso una realidad muy distinta a la que suele asociarse con quienes alcanzan notoriedad después de participar de un reality televisivo.

El nuevo trabajo de Thiago Medina

Lejos de ocultar su nueva ocupación, Thiago Medina decidió tomárselo con naturalidad y hasta invitó a sus seguidores a contactarlo si necesitaban realizar algún pedido. “Estamos yendo a hacer delivery, gente. Así que ya saben, cualquier cosa, si necesitan un pedido, manden mensajito acá”, expresó en el video que publicó en Instagram.

El ex Gran Hermano cerró aquel mensaje con una frase que resumió su postura frente a este nuevo momento: “¡Hay que laburar! Los quiero”. De esta manera, dejó en claro que está dispuesto a explorar distintas alternativas para mantenerse activo laboralmente, incluso cuando se trata de trabajos muy diferentes a los vinculados con la televisión y las redes.

Sin embargo, el delivery no representa su primera incursión en el mundo de los emprendimientos. Durante los meses previos, Thiago Medina también había encontrado una oportunidad comercial vinculada al Mundial 2026, especialmente alrededor de la venta de álbumes, figuritas y otros productos relacionados con la competencia.

El nuevo trabajo de Thiago Medina

El joven incluso creó su propia marca para comercializar estos artículos y mostró en sus redes parte del proceso. “Me voy a entregar un par de álbumes que estoy vendiendo, álbumes, figuritas y todas esas cosas”, contó en uno de los registros que publicó mientras avanzaba con su nuevo proyecto.

Además, Thiago Medina había decidido encargarse personalmente de algunas entregas. En uno de esos videos explicó que tenía varios pedidos preparados y recibió el reconocimiento de un comprador, quien destacó que el hecho de que fuera él mismo quien realizara la entrega le generaba mayor confianza: “Lo vi ahí por Instagram y bien ahí que lo entregás vos, hermano. Más confianza todavía”. Así, el ex Gran Hermano continúa buscando nuevas maneras de generar ingresos y reinventarse lejos de la televisión.