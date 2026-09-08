A 14 años de la muerte de su hija Blanca, Benjamín Vicuña volvió a abrir su corazón para recordar a la niña que tuvo junto a Pampita. A través de sus redes sociales, el actor compartió una extensa y emotiva reflexión en la que habló sobre el dolor de la pérdida, los recuerdos que permanecen y la manera en que su familia mantiene presente a la pequeña.

Blanca Vicuña murió el 8 de septiembre de 2012, cuando tenía apenas seis años, durante un viaje familiar en Chile. Desde aquel momento, tanto Benjamín Vicuña como Pampita han encontrado distintas maneras de homenajearla y mantener vivo su recuerdo, especialmente durante fechas significativas como cada aniversario de su fallecimiento.

En esta oportunidad, el actor eligió comenzar su mensaje haciendo referencia al mes en el que ocurrió la tragedia y a las sensaciones que vuelven con cada aniversario. “Acá estamos. Otro septiembre que espera la primavera. Despierto y el cuerpo duele, dicen que es lo que nos alerta que estamos vivos, el dolor. Viví el dolor más profundo y acá estamos”, expresó Benjamín Vicuña.

La fecha también tuvo para él un significado especial por la coincidencia con el número ocho, que vinculó con una imagen cargada de simbolismo. “Pienso, es 8 y se repite como un infinito trágico y bello. Bello porque estás ahí, en ese infinito y en el pensamiento”, escribió el actor al hablar de la presencia permanente de Blanca.

Luego llegó uno de los fragmentos más conmovedores de la publicación, en el que Vicuña describió a su hija a partir de una característica que conserva especialmente en su memoria. “Blanca, mi niña que quería volar, hoy guardo algunas fotos para darle lugar a las flores de la primavera que vendrán y necesitan mi luz. Magnolias crecen en mi jardín”, manifestó.

El recuerdo de Blanca también atraviesa a sus hermanos, con quienes Benjamín Vicuña comparte este día. “Hoy reúno a tus hermanos en tu nombre, preguntan de ti y vuelvo a contar una mil veces quién eras y cómo eras. Hablo de tu mirada, de cómo les decías a los caballos, de tus palabras justas”, contó.

Benjamín Vicuña y un hermoso recuerdo

Lejos de sentir que repetir las historias desgasta su memoria, el actor aseguró que continúa teniendo la misma necesidad de hablar de ella. “Por momentos siento que se repiten las anécdotas, pero no se acaban las ganas de recordarte y honrar tu legado”, sostuvo Benjamín Vicuña, antes de reflexionar sobre todo aquello que aprendió a partir de su hija.

“Porque fuiste un pequeño milagro, porque iluminaste corazones y despertaste conciencias, porque me enseñaste que la muerte es un instante, que la noche pasa y la vida sigue. Que incluso la ausencia es parte de la vida”, escribió. Finalmente, Benjamín Vicuña cerró su homenaje con una última reflexión: “Hoy vuelve septiembre. Acá estamos honrando la vida, diciendo tu nombre una y mil veces como conjuros ante el olvido. Esperando caminar juntos por el desierto florido”.