El conductor Tomás Dente vivió un episodio tan incómodo como llamativo en la pantalla de Crónica TV, donde protagonizó un cruce en vivo con su propio equipo que no tardó en volverse viral.

Todo ocurrió durante su programa Agarrá la pala, cuando el periodista decidió frenar la dinámica habitual para cuestionar un graph que consideró exagerado. Su planteo abrió un debate inesperado en pleno aire.

“Siento que hay una narrativa enquistada en los medios y te quieren vender que lo que está pasando en la Argentina es apocalíptico”, expresó Tomás Dente, visiblemente molesto con el mensaje que se estaba transmitiendo en pantalla.

El conductor apuntó especialmente contra la frase “nadie llega a fin de mes”, que figuraba en el graph. “Chicos, ojo con ese tipo de afirmaciones”, lanzó, remarcando que, si bien existe una situación económica compleja, no se puede generalizar de esa manera.

Lejos de quedarse ahí, redobló la apuesta: “De ahí a escribir ‘nadie llega a fin de mes’, me parece que están siendo injustos”, insistió, mientras desde el equipo intentaban matizar la frase con cifras que tampoco convencieron al periodista.

El momento más tenso llegó cuando pidió en vivo mayor responsabilidad: “No seamos tan terminantes e influyentes con la información”, reclamó. Incluso fue más allá al asegurar que ese tipo de mensajes contribuyen a profundizar la grieta.

Sin embargo, la respuesta del equipo no tardó en llegar y fue tan irónica como efectiva. Los graphs comenzaron a modificarse en tiempo real con nuevas frases, algunas más filosas, que expusieron el desacuerdo interno.

Así, lo que empezó como un reto terminó transformándose en una especie de “venganza televisiva”, con zócalos como “Sube la nafta y se vienen más aumentos”, que reflejaban la realidad económica y dejaban en evidencia el contrapunto.

El episodio no pasó desapercibido: el nombre de Tomás Dente se volvió tendencia en redes sociales, donde el clip del momento circuló rápidamente y generó todo tipo de opiniones sobre el rol de los medios y la construcción de la información.