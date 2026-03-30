La reaparición de Maxi López en la Argentina no pasó desapercibida y rápidamente quedó envuelto en una fuerte controversia mediática. En televisión, Fernanda Iglesias lanzó duras acusaciones que pusieron en duda la transparencia de sus negocios, generando un nuevo foco de conflicto alrededor del exfutbolista.

Durante su participación en Puro Show, Fernanda Iglesias fue contundente al referirse a la situación: “Es traicionero de amigos”, afirmó sin rodeos. Además, lo calificó como “estafador de amigos”, una frase que resonó con fuerza y que instaló el tema en la agenda del espectáculo.

La panelista detalló que Maxi López habría armado una estructura empresarial en el Reino Unido bajo el nombre de MaxCo, junto a un socio argentino. Según explicó, se trataría de una sociedad con un patrimonio mínimo: “El patrimonio de la empresa es de dos libras”, sostuvo, y la describió como “una empresa fantasma”.

El conflicto se profundizó cuando el exdelantero se presentó como accionista de un club inglés antes de contar con la aprobación oficial. “Enfrentan una especie de juicio por haberse puesto a trabajar en el club sin ser todavía los propietarios”, relató Iglesias, y agregó que debieron pagar una multa de 45 mil libras como sanción.

En paralelo, surgieron problemas en Suiza vinculados a otro proyecto deportivo. Allí, Maxi López habría incumplido con un aporte económico comprometido, lo que provocó un quiebre con Ezequiel Schelotto, su examigo. A esto se sumó un negocio gastronómico fallido que también terminó en conflicto.

Sobre ese episodio, Iglesias reveló: “Se juntó con unos rugbiers y les ofreció un negocio… por 90 mil libras”, pero el emprendimiento no prosperó. Luego, aseguró que los inversores reclamaron su dinero y que la respuesta fue tajante: “Maxi los bloqueó a todos”.

Frente a estas acusaciones, Maxi López decidió dar su versión en una entrevista con Daniel Fava. Allí explicó que su salida de uno de los proyectos en Suiza se debió a irregularidades internas: “Descubrí problemas… una deuda importante en el equipo, situación que no estaba en los libros de contabilidad”, afirmó.

Finalmente, el exfutbolista buscó despegarse de las críticas y negó problemas económicos personales. “Decidí salir… cuando las cosas no salen bien, no salen bien”, expresó. Por su parte, Daniel Fava aclaró que, según López, “legalmente hizo los pasos correctos”, intentando así bajar la intensidad de una polémica que sigue creciendo.