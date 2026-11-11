La preocupación por la salud de Norberto Marcos, expareja de Fátima Florez, creció en las últimas horas luego de conocerse que debió ser internado de urgencia en el Sanatorio de la Trinidad de Palermo. El productor teatral sufrió una descompensación que encendió las alarmas de su entorno y obligó a los profesionales médicos a realizarle nuevos controles.

La información fue difundida por el periodista Juan Etchegoyen en el programa Nuevo Día, de Ciudad Magazine, donde brindó detalles sobre el delicado momento que atraviesa el empresario. Según explicó, Marcos comenzó a experimentar molestias físicas que requirieron atención médica. "Está internado en estos momentos en la Trinidad de Palermo", aseguró el comunicador al dar a conocer la noticia.

Al ampliar el panorama sobre lo sucedido, Etchegoyen señaló que el productor habría atravesado un episodio de mucho malestar emocional y físico. "Al parecer tuvo un pico de depresión. Tenía dolor y malestar en el pecho", relató. La situación generó especial inquietud debido a los antecedentes cardiovasculares que presenta Norberto Marcos y a las intervenciones médicas a las que debió someterse anteriormente.

En ese contexto, el periodista también vinculó el episodio con las preocupaciones personales que viene atravesando el empresario. "Se hizo bastante mala sangre por algunas cosas de su vida privada", sostuvo. Sus declaraciones llegaron después de que trascendiera un encuentro entre Marcos y Fátima Florez, en medio de las diferencias que mantienen desde su separación y los conflictos pendientes entre ambos.

De acuerdo con el relato de Etchegoyen, el acercamiento ocurrió el viernes por la tarde y tuvo como intermediario a Jacobo Winograd, quien habría facilitado una reunión para intentar acercar posiciones en la disputa legal. "Norberto y Fátima se vieron cara a cara en la casa de Jacobo", contó el periodista, quien agregó que inicialmente el encuentro habría terminado de manera favorable.

Sin embargo, esa posibilidad de entendimiento no habría prosperado. "Lo que pasa es que el domingo a la tarde Fátima lo pensó y se echó nuevamente para atrás. Así que no habría acuerdo", explicó Etchegoyen. La situación habría sumado tensión a un escenario personal que ya venía siendo complejo para el productor teatral.

Dolor por la muerte de Norberto Marcos

Otro dato que generó preocupación fue la secuencia de internaciones. Según la información compartida en el ciclo, Norberto Marcos decidió acudir a un centro médico el domingo por la noche y recibió el alta durante el lunes. No obstante, volvió a sentirse mal y el martes debió ser hospitalizado nuevamente para continuar con los controles y estudios correspondientes.

Por el momento, la atención está puesta en su evolución y en los resultados de las evaluaciones médicas. El productor se encuentra acompañado por su hijo Federico, mientras su entorno sigue de cerca su estado. Sus antecedentes cardíacos, que incluyen intervenciones anteriores, hacen que este nuevo episodio sea seguido con especial atención.