La interna familiar que sacudió a Tini Stoessel durante los últimos meses parece haber encontrado una salida. En medio de las versiones sobre diferencias económicas y el manejo de la fortuna que la cantante construyó a lo largo de su carrera, trascendió que finalmente se habría alcanzado un acuerdo con sus familiares para dividir los bienes y reorganizar la administración del dinero.

La información fue revelada por el periodista Daniel Ambrosino en Intrusos, el ciclo de América TV conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares. Allí se conocieron los porcentajes que habría recibido cada integrante de la familia y, especialmente, la parte que le correspondería a Alejandro Stoessel, quien durante años estuvo al frente de los negocios de su hija. "El arreglo ya está hecho. Hace por lo menos un par de meses", aseguró Ambrosino.

De acuerdo con los datos que trascendieron, el 70% del patrimonio habría quedado en manos de Tini, mientras que el 30% restante se distribuiría entre sus familiares más cercanos. Dentro de ese porcentaje, su padre habría obtenido un 15%, convirtiéndose en el integrante de la familia que recibiría la mayor participación después de la artista. Por el momento, no se difundió una cifra definitiva en dólares o pesos que permita establecer cuánto representa ese porcentaje en dinero.

El reparto también contempla a Mariana Muzlera, madre de la cantante, quien habría recibido un 10%, y a su hermano Francisco Stoessel, al que le correspondería el 5%. Así, la distribución del patrimonio quedaría establecida en cuatro partes, con una participación mayoritaria para Martina y porcentajes menores para el resto de su entorno familiar.

Otro aspecto importante de la negociación tiene que ver con las propiedades. Según explicó Ambrosino, Tini no tendría intenciones de quedarse con todos los inmuebles y su principal interés estaría puesto en conservar la casa de San Isidro, donde vive actualmente. También aparecen en la división una vivienda en Martínez y un departamento en el que reside su abuela materna, que continuaría destinado a ella.

En cuanto a los bienes en el exterior, uno de los puntos mencionados fue la casa de Miami, cuya titularidad estaría dividida en partes iguales entre Tini Stoessel y Alejandro Stoessel. Sin embargo, la cantante tampoco tendría interés en conservar su participación en esa propiedad, por lo que su valor económico formaría parte de las compensaciones contempladas en el acuerdo.

Acuerdo total entre Tini y Alejandro Stoessel

La reorganización también alcanzaría a las cuentas bancarias y sociedades radicadas en Estados Unidos. En particular, las cuentas LLC que actualmente figurarían a nombre de Alejandro pasarían a estar bajo la administración de una persona elegida por la artista, que podría ser un abogado, contador o apoderado legal. De esta manera, Tini buscaría tener mayor control sobre sus ingresos y su patrimonio.

El entendimiento incluiría además un contrato de confidencialidad para resguardar los términos de la negociación. Aunque todavía quedarían pendientes trámites administrativos y cambios de titularidad, la información difundida por Ambrosino indica que el acuerdo se habría cerrado hace al menos dos meses. Hasta el momento, ni Tini, Alejandro Stoessel, Mariana Muzlera ni Francisco realizaron declaraciones públicas para confirmar oficialmente los detalles del reparto.