Jimena Barón vivió una jornada muy especial y decidió compartirla con sus seguidores. Su perrita Lucy, a quien había adoptado hacía apenas unas semanas, dio a luz a cinco cachorritos y la cantante no pudo ocultar su felicidad por la llegada de los nuevos integrantes de la familia. A través de sus redes sociales, publicó imágenes del nacimiento y un conmovedor mensaje dedicado a su mascota.

La historia había comenzado a principios de octubre, cuando la actriz decidió sumar a Lucy a su hogar. Lo que no imaginaba era que la pequeña perrita de un año y medio estaba embarazada. La sorpresa llegó durante una visita al veterinario, donde una ecografía reveló que esperaba cachorros y que faltaban apenas unos días para el nacimiento.

Desde entonces, Jimena Barón estuvo pendiente de cada detalle. Incluso preparó un espacio especial en el living para que su mascota pudiera atravesar el parto tranquila. La artista contó que Lucy buscaba instalarse en la cuna de Arturo, su hijo menor, o en la cama que comparte con Matías Palleiro, por lo que decidió acompañarla de cerca durante toda la espera.

La experiencia también despertó recuerdos personales en la cantante, que recientemente había atravesado su segundo parto. Durante la noche previa al nacimiento, se mostró emocionada y explicó por qué había decidido permanecer junto a su perrita: “La partera. Quédense tranquilos que yo me voy a quedar acá firme, no me voy a ir a ningún lado. Yo sé lo que es parir sin anestesia, así que me quedo acá forever”.

Pero la situación la movilizó mucho más de lo que esperaba. En otro video, entre lágrimas, Jimena expresó: “Me está pegando mal esto porque yo parí hace muy poco”. También compartió una reflexión sobre las diferencias entre hombres y mujeres durante la maternidad: “A ella se la garchó uno que ni sabemos quién es, que ni está enterado, y ella está acá, dolorida, y va a parir. ¿Entienden? La diferencia es enorme”.

Finalmente, llegó el momento más esperado. Lucy tuvo cinco cachorritos y la artista celebró la noticia con una publicación en la que dejó en evidencia el vínculo que construyó con su mascota. “Yo no quería perros. Me pasó algo con vos, particularmente vos. Hoy pienso que teníamos que atravesar esto juntas. Pienso que nos elegimos”, escribió.

Además, le dedicó unas palabras llenas de cariño por haberla convertido en abuela: “Gracias por hacerme abuela, por traerme de vuelta al corazón mi propio parto que fue hace no tanto, mi segundo parto, igual que vos”. También reveló que el nacimiento ocurrió sobre el sillón blanco del living y que su familia hizo una excepción con el cuidado de los muebles para que Lucy estuviera cómoda. “Estoy muy orgullosa de vos, de tus 5 hijos, de todas las mujeres y hembras y de la maternidad. ¡Viva la vida! ¡Vivan nosotras!”, concluyó.