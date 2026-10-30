El próximo 10 de diciembre, Wanda Nara cumplirá 40 años y ya tendría en marcha los preparativos para festejarlo a lo grande. Lejos de organizar una reunión íntima, la conductora estaría planeando un evento de importantes dimensiones fuera de la Argentina, con invitados de distintos ámbitos de su vida.

Según informó la sección La Pavada de Diario Crónica, la empresaria tendría previsto trasladar los festejos a Uruguay, donde también coincidiría con el cierre de su reality. La intención sería aprovechar la ocasión para reunir a sus seres queridos y celebrar una fecha muy especial con una producción acorde a la magnitud del acontecimiento.

Uno de los detalles que más llamó la atención tiene que ver con los invitados. Entre los nombres que trascendieron aparecen Martín Migueles, su actual pareja, y dos hombres que tuvieron historias sentimentales muy importantes con ella: Maxi López y L-Gante. Una combinación que, sin dudas, podría generar mucho revuelo.

Wanda Nara y un cumpleaños a lo grande

En el caso del exfutbolista, la convocatoria también incluiría a Daniela Christiansson, su actual pareja. De esta manera, el cumpleaños podría reunir a distintas figuras que protagonizaron capítulos importantes de la vida personal de Wanda Nara, en un encuentro que seguramente despertará curiosidad.

La familia también tendrá un lugar destacado en la celebración. Sus cinco hijos serían parte del festejo, al igual que su mamá, Nora Colosimo, y su hermana Zaira Nara, quien asistiría acompañada por Jakob von Plessen. La presencia de sus afectos más cercanos será uno de los puntos centrales de la noche.

Otra de las invitadas que aparece en la lista es Ana Rosenfeld, abogada y amiga personal de la conductora. La letrada mantiene una relación de confianza con Wanda Nara desde hace años y estuvo a su lado en diferentes momentos de exposición pública, por lo que su participación no resultaría sorpresiva.

Wanda Nara y un cumpleaños a lo grande

A su vez, el universo televisivo podría decir presente. La posibilidad de que se sumen integrantes de MasterChef Celebrity, el ciclo de Telefe que conduce actualmente, le aportaría un condimento extra a una fiesta que promete combinar su vida familiar, sentimental y profesional.

Por el momento, no se conocieron todos los detalles de la organización ni hubo una confirmación oficial de la lista completa de invitados. Sin embargo, el cumpleaños número 40 de Wanda Nara ya genera expectativa y, por los nombres que comenzaron a circular, promete convertirse en uno de los acontecimientos más comentados del espectáculo.