La despedida de Wanda Nara no alcanzó para terminar una entrevista que ya se había vuelto incómoda. Cuando la conductora se alejaba de la cámara, el micrófono siguió transmitiendo y dejó al aire un insulto dirigido a Karina Iavícoli, con quien acababa de discutir por una pregunta sobre su pareja.

El encuentro tuvo lugar durante la presentación de MasterChef Celebrity, donde LAM realizaba una entrevista sobre el regreso del certamen. Karina Iavícoli introdujo una consulta sobre Martín Migueles y la denuncia del Banco Central por operaciones superiores a los 250 millones de dólares durante el cepo cambiario. Esa intervención desplazó la conversación del lanzamiento televisivo hacia los asuntos del empresario.

Frente a ese planteo, Wanda Nara rechazó tener que dar explicaciones por las cuestiones judiciales o financieras de sus vínculos sentimentales y se mostró bastante incómoda. “Las mujeres se tienen que independizar, tienen que trabajar, vivir sus vidas, y lo que hagan sus parejas, sus ex, sus novios, que lo arreglen ellos”, sostuvo para alejarse de la polemica.

La conductora insistió con esa postura y llevó su argumento a una situación hipotética: “Si tengo que ir a tomar mate a la cárcel con algún ex, si me cae bien iré, ¿qué voy a hacer? Yo qué culpa tengo, yo trabajo". Con esa frase cerró su participación en el móvil sin ánimos de que siguen vinculándola con Migueles, aunque la transmisión todavía iba a registrar otro comentario.

Al retirarse, con bronca e impotencia, Wanda Nara lanzó el insulto que terminó exponiendo su enojo. El "pelotud..." dirigido a la panelista se escuchó en una expresión concreta: “Esta pelotuda”. Aparentemente, no había advertido que el audio seguía abierto. Lo que dijo mientras se alejaba quedó así incorporado a la entrevista y provocó una respuesta desde el estudio.

Wanda Nara se desubicó con Karina Iavícoli.

Sin dejar pasar la descalificación, Karina Iavícoli defendió su pregunta: “Habla de ella esto, de la manera en la que salta es porque le molestó lo que le pregunté. Ser figura como ella lo es, tiene que ver con esto también, una figura también se configura con escándalos, no solo de la parte rosa. Fui respetuosa”. Para la periodista, la reacción evidenciaba la incomodidad que había generado el tema.

Minutos después, la empresaria reconoció que su comentario había salido al aire: "Uy, quedó abierto el mic". La observación, formulada con ironía, no incluyó una disculpa en ese momento. La entrevista dejó entonces una discusión abierta entre el límite que la conductora quiso poner a las preguntas sobre su pareja y la defensa de la consulta que hizo la panelista.