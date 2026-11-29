A la hora de elegir a su jurado favorito de MasterChef Celebrity, Juli Poggio pensó en un momento que conoce bien como participante: está cocinando y uno de los chefs se acerca a ver cómo va su plato. En el stream de Telefe le dieron a elegir entre Germán Martitegui, Damián Betular y Maru Botana. La diferencia, explicó, está en cómo le habla cada uno cuando ella todavía tiene las manos ocupadas en la preparación.

“Martitegui. Lo amo”, contestó la participante. Para explicar por qué se entiende tan bien con el chef, empezó por describir su propio carácter. “Yo soy una persona muy arriba, entonces a mí me suele gustar la gente tranquila”, contó. Es esa calma la que más aprecia cuando tiene que seguir una indicación en plena prueba.

“Y cuando él pasa por mi estación me habla tranquilo, mira lo que tenés, te tira buenos tips”, detalló Juli Poggio. Con Damián Betular comparte un ritmo que reconoce enseguida y que, a veces, le complica hasta tomar apuntes. “Betu lo amo también, pero es como yo, tipo acelerado, entonces no llego a anotar lo que me dice”, admitió.

De Maru Botana destacó un gesto distinto. Cuando llega a la mesada, la pastelera se involucra en lo que está preparando el participante. “Y Maru también la amo. Siento que ella cuando viene te mete mano. Está bueno eso, te ayuda y siento que es re copada. Siempre está sonriendo, la re quiero”, dijo sobre la cocinera.

Fuera del estudio, Juli Poggio descubrió que ahora puede mirar un plato con ojos de jurado, incluso si lo pidió para comer en casa. “Me puse más exigente, pido un delivery y digo ‘esto está todo mal cortado’”, reconoció. Cuando le toca a ella ponerse el delantal, en cambio, lo que más la entusiasma es tener un invitado a la mesa.

“Está bueno saber porque te ponés más exigente y no te digo que me voy a cocinar para mí sola, pero sí me apasiona mucho cocinarle a Fabri o algún amigo. Siempre cocinarle a alguien es más lindo”, explicó. Al hacer un balance de su paso por esas cocinas, la participante valoró que podrá seguir usando lo que le enseñaron los tres chefs. “Estoy feliz de haber aprendido algo para el resto de mi vida. Todo lo que aprendí en este programa no me lo saca nadie”, aseguró.