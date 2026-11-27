La cocina de MasterChef Celebrity tuvo una noche especial, con emociones inesperadas y una protagonista que consiguió sorprender hasta al jurado más exigente. Karina Mazzocco presentó unos canelones de verdura que dejaron encantados a los especialistas, pero fue la reacción de Germán Martitegui la que terminó convirtiendo su devolución en uno de los momentos destacados del programa.

El desafío estuvo dedicado a las recetas tradicionales de las abuelas y contó con la presencia de Virginia Lago, quien compartió sus secretos para preparar unos canelones caseros. Los participantes tuvieron 60 minutos para completar la consigna y debieron trabajar con una receta que incluía masa, ricota, acelga, cebolla y una salsa de tomate elaborada desde cero.

Cuando llegó su turno, Karina Mazzocco explicó cómo había trabajado los ingredientes para conseguir el resultado. “La acelga la salteé un poquito en manteca y la condimenté. Luego, le agregué la ricota y la cebollita. Arranqué por la cebolla porque siempre tarda tanto en hacerse”, contó ante los integrantes del jurado.

La primera reacción positiva llegó de Germán Martitegui, quien destacó un detalle fundamental de la preparación. “Es la primera salsa con la cebolla perfecta”, señaló. Pero la evaluación no terminó ahí: el cocinero reconoció que el plato lo había emocionado y sorprendió a todos con una advertencia dirigida al resto de los competidores.

“Primero me emocioné, porque el plato está muy bien. Después, creo que ya nació una participante con la que hay que tener mucho cuidado”, expresó el chef. Además, destacó la calidad de la salsa y la elaboración de la masa: “La salsa está maravillosa, el grosor del crepe es perfecto, realmente muy bien”. Maru Botana también elogió la combinación de sabores y resaltó la presencia de la nuez moscada.

La emoción de Mazzocco quedó reflejada en sus palabras cuando le preguntaron por su experiencia en el reality. “MasterChef me está cambiando la vida, Maru. Cocinar es algo que es superbueno, porque cuando uno cocina lo que hace es entregar amor en forma de comida”, aseguró. Su desempeño también recibió el reconocimiento de Pablo Migliore, quien desde su estación resumió la situación con una contundente frase: “Es candidata”.

Sin embargo, la celebración tuvo otro ingrediente: las tensiones entre algunas participantes. Wanda Nara bromeó con que Karina debía vestirse completamente de rojo después de semejante devolución. Desde atrás, Elizabeth La Negra Vernaci y Edith Hermida siguieron la escena con comentarios irónicos. Incluso, Vernaci le recordó a Wanda los cruces anteriores con la conductora: “No es tu amiga. Terminala. Acordate todo lo que dijo de vos”.

Lejos de entrar en una discusión, Karina Mazzocco eligió responder con ironía y mantener su alegría por el reconocimiento. “Son especialistas en sembrar cizaña. Acá la cosa es divide y triunfarás”, comentó antes de cerrar con un “Las quiero”. Mientras tanto, China Ansa, Luck Ra, Campi, Grego Rossello y Nazareno Casero también fueron parte de una jornada que tuvo como jurado a Julia Debicki, reemplazante de Damián Betular. La advertencia de Martitegui dejó una señal clara: Karina empezó a meterse en la pelea por el título.