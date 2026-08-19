Julieta Poggio aprovechó el invierno para realizar una escapada a San Carlos de Bariloche junto a un grupo de amigas y convirtió el viaje en una verdadera producción de moda. La actriz e influencer compartió un extenso álbum en Instagram donde mostró distintos momentos de la estadía y sorprendió con sus particulares elecciones para disfrutar de la nieve.

La joven definió la experiencia como un “girl’s trip” y posó en diferentes escenarios de la Patagonia. El grupo se instaló en Villa Labrador Bariloche, una propiedad ubicada frente al lago, desde donde realizaron distintas excursiones. Entre los planes estuvieron los paseos en lancha y recorridos por los paisajes cordilleranos que rodean a la ciudad.

Uno de los looks que más llamó la atención tuvo a Julieta Poggio posando sobre la nieve con un body marrón de manga larga y una gorra de piel en tono beige. En otra de las postales apareció con un mameluco blanco y negro, mientras que el paisaje completamente nevado aportó el marco ideal para destacar cada detalle de su vestimenta.

Las glamorosas vacaciones de Juli Poggio

Las glamorosas vacaciones de Juli Poggio

La influencer también apostó por prendas especialmente pensadas para las actividades de montaña. Un mameluco de esquí blanco con detalles de Hello Kitty, orejeras rosas y anteojos espejados fue uno de los conjuntos más comentados. Para una salida en moto de nieve en La Cueva, eligió una campera en rosa y gris, acompañada por un casco del mismo tono.

El álbum también incluyó una propuesta completamente diferente: Julieta Poggio lució un look total black dentro de la cabaña, con botas para nieve y una boina de cuero. Las fotografías frente a los ventanales permitieron apreciar el lago y las montañas, mientras que otros registros mostraron al grupo disfrutando de un desayuno con facturas y medialunas.

Las amigas también tuvieron protagonismo en las imágenes. Varias fotografías las mostraron juntas en el lago Nahuel Huapi, en la propiedad donde se hospedaron y en la pista de esquí, todas con diferentes equipos para enfrentar las bajas temperaturas. La coordinación de los outfits, especialmente entre prendas blancas, negras y bordó, se convirtió en otro detalle destacado.

Las glamorosas vacaciones de Juli Poggio

Las glamorosas vacaciones de Juli Poggio

“Girl’s trip. Qué lindo mi país y los looks de invierno”, escribió Julieta Poggio junto a la publicación. La foto rápidamente recibió miles de interacciones y comentarios de figuras cercanas a la actriz. Daniela Celis reaccionó con “Con ese fuego vas a derretir la nieve”, mientras que Luchi Patrone escribió “¿Más hermosa?” y su hermana Cami Camarda expresó: “Te amo”.

Desde su paso por Gran Hermano, donde terminó tercera en la edición de 2022, Julieta Poggio consolidó una carrera vinculada a la actuación, el modelaje, la conducción y las redes sociales. Además, lanzó su propia línea de maquillaje, So Cute by Julipo, y participó de distintos proyectos comerciales. Ahora, su viaje a Bariloche volvió a ubicarla en el centro de las miradas por sus audaces looks de invierno.

Las glamorosas vacaciones de Juli Poggio

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