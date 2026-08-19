Este lunes 24 de agosto será el momento elegido por Telefe para volver a poner en pantalla a PopStars, uno de los formatos musicales que genera expectativa entre los seguidores de los realities. El programa comenzará a las 21.20 y tendrá a Nico Vázquez como conductor, en una edición que buscará renovar la propuesta y sumar nuevos atractivos.

La misión de esta temporada estará centrada en encontrar a las mejores voces para conformar una banda femenina. Para seleccionar a las participantes, el ciclo contará con un jurado integrado por Nicki Nicole, Ángela Torres y el reconocido productor musical mexicano Carlos García, quienes tendrán la responsabilidad de evaluar el desempeño de las aspirantes.

El regreso de PopStars también tendrá una particularidad relacionada con la forma de consumir el contenido. El programa podrá seguirse en simultáneo a través de Disney+, ampliando su alcance más allá de la pantalla tradicional. Además, cada episodio permanecerá disponible durante las 24 horas posteriores a su estreno.

¡El inicio está cada vez más cerca!

La llegada del reality también modificará el esquema de la programación nocturna de Telefe. Pasapalabra tendrá una menor presencia en la grilla, mientras que Gran Hermano, que atraviesa su etapa decisiva, comenzará poco después de las 22.30, por lo que el nuevo programa funcionará como una de las principales apuestas del canal para el inicio del prime time.

Una de las novedades que más llamó la atención tiene como protagonista a Martín Cirio, quien decidió incorporarse a esta nueva aventura televisiva. El influencer tendrá un papel particular dentro del formato: será coach de las participantes durante el proceso de preparación y, al mismo tiempo, realizará reacciones sobre los distintos momentos que se vivan en el reality.

La propuesta no terminará en la televisión. Sofi Gonet, Juli Poggio y Valen Rizzuti estarán al frente del contenido destinado a los diferentes canales digitales de PopStars. De esta manera, la producción buscará generar material complementario para las plataformas y mantener el vínculo con la audiencia más allá de cada emisión.

¡El inicio está cada vez más cerca!

Con Nico Vázquez como figura central y un jurado encabezado por Nicki Nicole y Ángela Torres, el regreso apuesta fuerte por el entretenimiento y la música. La búsqueda de nuevas artistas será el eje de una competencia que tendrá además acompañamiento de figuras vinculadas a las redes sociales y al universo digital.

Así, PopStars volverá a Telefe este lunes 24 de agosto desde las 21.20, con la intención de convertirse en una de las novedades de la televisión abierta. La combinación entre talento, música, personalidades conocidas y una estrategia multiplataforma será una de las claves de esta nueva edición.