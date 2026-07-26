Karina Mazzocco volvió sobre su enfrentamiento con Mariana Fabbiani y reveló cómo quedó la relación después de la controversia que las tuvo como protagonistas. Frente a Mirtha Legrand, la conductora evitó profundizar la disputa, aceptó la explicación de su colega y definió lo ocurrido como un accidente que ya considera superado.

El conflicto había comenzado cuando en DDM se rieron al aire de la cancelación de A la tarde, mientras los integrantes del programa afectado todavía no habían recibido una comunicación oficial del canal. La escena generó fuertes críticas por una supuesta falta de compañerismo y dejó expuesta la tensión que existía entre ambos equipos por la distribución de los horarios en América TV.

Fabbiani explicó posteriormente que las risas se habían producido por un inconveniente técnico y pidió disculpas por la situación. Mazzocco decidió aceptar ese gesto y bajar el tono del enfrentamiento: “Con Mariana pasó lo que pasó, lo que todo el mundo sabe. Debe haber sido un accidente. Pidió disculpas y las recibí con mucha alegría, porque está muy bueno”.

Durante su visita a La noche de Mirtha, la periodista también hizo un balance del ciclo que condujo durante cinco temporadas. “Se terminó un capítulo. Estuve cinco años fantásticos y maravillosos”, aseguró. Aunque valoró la experiencia y el trabajo realizado, reconoció que no había imaginado que su salida de la pantalla se produciría de esa manera.

El cambio obligado en su rutina le permitió recuperar momentos personales que habían quedado relegados por las exigencias laborales. “Si esta decisión no la tomaba alguien, yo no la iba a tomar. Entonces hoy agradezco esta pausa porque estoy disfrutando de otras cosas: me fui con mi hijo, disfruto de la familia, del tiempo y de los afectos, que a veces se dejan de lado y son lo más importante”, reflexionó ante la histórica anfitriona.

Sin embargo, esa mirada positiva sobre su presente no borró el malestar que sintió por la forma en que fue comunicada la cancelación. “Me dolió mucho la manera. Entiendo que es un negocio y que quienes dirigen toman decisiones. No estoy de acuerdo con la forma. Me hubiese gustado que me sentaran y me lo dijeran”, manifestó sobre el manejo de las autoridades del canal.

De esta manera, Karina Mazzocco diferenció el dolor provocado por su desvinculación del episodio puntual con Mariana Fabbiani. Mientras mantuvo sus críticas hacia quienes resolvieron el futuro del programa sin hablar previamente con ella, dio por aceptadas las disculpas de su colega y cerró una pelea que había comenzado en medio de rumores, risas televisivas y una inesperada decisión empresarial.