Lali Espósito confirmó que fue convocada para interpretar el Himno Nacional Argentino en la final del Mundial 2026, pero decidió rechazar la propuesta por una razón personal. La cantante se encontraba de vacaciones en Europa y prefirió continuar con el descanso que había planificado, por lo que la organización avanzó con la elección de María Becerra.

La aclaración llegó este sábado por la mañana, cuando la artista regresó a la Argentina y aterrizó en el aeropuerto de Ezeiza. Mientras se detenía a saludar y tomarse fotografías con las fanáticas que la esperaban, un cronista le preguntó por las diferentes versiones que habían circulado alrededor de su ausencia en la ceremonia.

La convocatoria tenía un significado especial porque Lali ya había protagonizado uno de los momentos más recordados de Qatar 2022 al cantar el himno antes de la final. Por ese antecedente, su nombre volvió a aparecer como una de las principales opciones para repetir la experiencia cuatro años después. Sin embargo, esta vez la propuesta coincidió con sus días de descanso fuera del país.

Su negativa generó distintas especulaciones, especialmente después de que se anunciara a María Becerra como la encargada de representar a la Argentina. Algunas versiones intentaron presentar la decisión como el resultado de un conflicto o de un supuesto desplante, pero Espósito despejó esas sospechas al admitir que sí se habían comunicado con ella y que simplemente optó por no interrumpir sus vacaciones.

Lejos de mostrar incomodidad por la elección de otra cantante, la intérprete celebró el trabajo realizado por su colega durante la final. Lali Espósito destacó que Becerra entonó muy bien el Himno Nacional Argentino y descartó así cualquier rivalidad entre ambas. Su respuesta dejó en claro que la decisión estuvo relacionada exclusivamente con su situación personal y no con diferencias artísticas o problemas con la organización.

Durante el intercambio en Ezeiza, la artista también fue consultada por las fuertes críticas que recibió Rosalía luego de compartir un video contra la Selección Argentina. Aunque la publicación de la española provocó el enojo de numerosos hinchas, Espósito salió en su defensa, la describió como una persona muy amorosa y consideró excesivo el hostigamiento posterior a sus disculpas.

Con sus declaraciones, Lali Espósito cerró dos controversias que habían crecido durante sus días fuera del país. Por un lado, explicó que su ausencia en la final fue una elección propia vinculada con sus vacaciones; por el otro, respaldó tanto la interpretación de María Becerra como el arrepentimiento de Rosalía, sin alimentar los enfrentamientos que se habían instalado en las redes sociales.