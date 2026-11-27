El festival Buenos Aires Cumbia llegará por primera vez a Neuquén este sábado 28 de noviembre de 2026. La presentación será en Five Park, ubicado sobre calle San Martín 8000, con apertura de puertas a las 20.

La programación reunirá a Karina, La Champions Liga, Jambao, El Polaco, El Chili Fernández y Mala Fama. El cierre estará a cargo de Sugar Baby y DJ Debo, en una jornada que se extenderá hasta el amanecer.

La llegada del festival representa su primera edición en la capital neuquina y suma una nueva propuesta de música tropical a la agenda de espectáculos de la región. Las entradas se comercializan a través de ProTickets y el evento es exclusivo para mayores de 18 años.

Karina y El Polaco encabezan la grilla de Buenos Aires Cumbia

Uno de los principales atractivos del festival será la combinación de artistas de distintas generaciones de la cumbia argentina.

Entre los nombres confirmados se encuentran:

Karina , una de las voces reconocidas de la cumbia romántica.

El Polaco , referente de la música tropical popular.

La Champions Liga , con su repertorio de cumbia romántica.

Jambao , identificado con los clásicos del género.

El Chili Fernández , con trayectoria dentro de la música tropical.

Mala Fama , banda vinculada a la cumbia villera.

Sugar Baby y DJ Debo, responsables del cierre.

La propuesta combina canciones que marcaron distintas etapas de la música tropical con artistas que mantienen presencia en los escenarios y en el circuito de festivales.

Cómo será la primera edición de Buenos Aires Cumbia en Neuquén

El encuentro tendrá lugar en Five Park, sobre San Martín 8000, y comenzará a las 20 del sábado 28 de noviembre.

El formato propone una programación continua, con presentaciones musicales durante varias horas y un cierre previsto para el amanecer. La idea es reunir en un mismo espacio a diferentes referentes de la cumbia, con un repertorio pensado para distintas generaciones de público.

La llegada a Neuquén también amplía el alcance geográfico del festival y acerca a los seguidores de la música tropical de la Patagonia una propuesta que hasta ahora no había tenido una edición en la capital provincial.