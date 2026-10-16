La Sonora Master se presentará este viernes 16 de octubre en Casino Magic de Neuquén, en una noche dedicada a la cumbia que también contará con DJ set, animador, sorteos y regalos. La propuesta está dirigida a quienes buscan disfrutar de música tropical en vivo en la ciudad. El evento comienza cerca de la medianoche.

La agrupación, originaria de General Pacheco, en el norte de la provincia de Buenos Aires, comenzó su recorrido en 2017 y desarrolló un estilo que combina elementos de la cumbia tradicional con influencias colombianas. A lo largo de su trayectoria, construyó un repertorio con canciones como Lo Intentamos, Me Vas a Extrañar, Mientes Tan Bien y No te Creas Tan Importante.

La presentación en Neuquén se suma al recorrido de una banda que actuó en escenarios de Capital Federal, el Gran Buenos Aires y distintas localidades del interior del país. Por el momento, la información proporcionada no precisa el horario de inicio, el precio de las entradas ni el canal de venta.

La Sonora Master llega con un repertorio de cumbia

La propuesta musical de La Sonora Master combina la base de la cumbia tradicional con influencias colombianas, una mezcla que le permitió abrirse camino dentro de la movida tropical argentina.

Entre los temas asociados al grupo se encuentran Lo Intentamos, Me Vas a Extrañar, Mientes Tan Bien y No te Creas Tan Importante. Estas canciones forman parte de un repertorio que circula en eventos bailables y espacios dedicados a la música tropical.

La banda también tuvo presencia en programas vinculados al género, como Pasión de Sábado, una referencia de la televisión argentina para los seguidores de la cumbia.

Una banda que renovó su formación

Desde su creación en 2017, La Sonora Master atravesó cambios en su integración. En los primeros años, Érica Johana González fue una de sus voces principales, hasta su salida en 2019.

En 2021, la agrupación presentó una formación renovada que incluyó a Maxi Ceballos, quien regresó después de una pausa; Florencia Crucet, sobrina de la cantante Lía Crucet; y Emilce, incorporada tras un proceso de audición.

La renovación aportó nuevas voces a un proyecto que mantuvo su apuesta por la música bailable y la conexión directa con el público.

Casino Magic suma otra propuesta musical a la agenda neuquina

La presentación de La Sonora Master se incorpora a la agenda de espectáculos de Casino Magic, un espacio que recibe propuestas musicales y shows de distintos géneros.

En Neuquén y el Alto Valle, los recitales y eventos bailables ofrecen alternativas tanto para el público local como para quienes se trasladan desde otras ciudades de la región. En ese contexto, las presentaciones de bandas de cumbia permiten acercar al público patagónico artistas vinculados con la escena tropical nacional.

El show del 16 de octubre tendrá, además de la música, un componente de entretenimiento con DJ set, animación, sorteos y regalos. Esos elementos complementarán la actuación de la banda durante la noche.