Después de un tiempo alejada de los escándalos sentimentales, Karina La Princesita vuelve a estar en el centro de la escena por su vida amorosa. La artista habría iniciado un romance con el rugbier Mateo Carreras, una de las figuras jóvenes de Los Pumas.

La información salió a la luz en el ciclo de streaming conducido por Pepe Ochoa, quien reveló detalles del vínculo en pleno aire. “Ellos fueron, se mostraron juntos en un lugar. No en este país, sino en Miami”, aseguró el panelista, generando sorpresa entre los seguidores de la cantante.

Según el periodista, el encuentro no fue casual. Ambos habrían viajado especialmente para coincidir en Estados Unidos, donde compartieron una salida muy particular. “Ella viajó a Miami, él viajó a Miami, se encontraron, estuvieron juntos”, relató.

En ese mismo sentido, agregó un dato que terminó de confirmar el acercamiento entre Karina La Princesita y Mateo Carreras: “Se los vio en este evento que es un partido de otro deporte, que es básquet”. La imagen de ambos juntos en ese contexto no tardó en circular.

El propio Pepe Ochoa también dio más información sobre el joven deportista que habría conquistado el corazón de la cantante. “Se llama Mateo, se dedica al rugby, es jugador de la selección de acá, de Los Pumas, juega en un equipo de Francia”, explicó.

Además, detalló cómo fue la dinámica de la cita que compartieron en Miami. “Están saliendo. Fueron juntos a ver este partido de básquet, se los vio muy acaramelados. Todo el tiempo juntos, llegaron juntos, se fueron juntos”, sostuvo el panelista.

Este nuevo vínculo marca un cambio importante en la vida de Karina La Princesita, quien no había vuelto a mostrarse en pareja desde su separación de Nicolás Furman en 2022. Desde entonces, la cantante se había enfocado en su carrera y en su vida personal.

Por ahora, ninguno de los protagonistas confirmó públicamente la relación, pero las versiones son cada vez más fuertes. Mientras tanto, desde el entorno mediático celebran este presente sentimental de la artista: “Le deseamos lo mejor a Karina La Princesita, que está volviendo a abrirse al amor”, cerró Pepe Ochoa.