La muerte de la Tota Santillán volvió a quedar en el centro de la escena tras la difusión de un audio estremecedor que data de meses antes de su fallecimiento. El material fue presentado en televisión y generó conmoción por el tono de amenaza que se escucha en la conversación.

Fue Juan Etchegoyen quien reveló el contenido en su programa “Mitre Live”, donde aseguró que el archivo podría aportar elementos clave para entender el contexto en el que vivía el conductor en sus últimos meses. “Ustedes saben que la semana pasada yo les conté que el número de celular que usaba la Tota ahora lo tenía un preso. Bueno, tengo novedades”, expresó.

En ese sentido, Juan Etchegoyen profundizó sobre el origen del audio y su importancia: “Hoy en este programa vas a escuchar un audio donde aparece la Tota Santillán hablando con una persona que lo amenaza. Este audio fue meses antes de que fallezca”, explicó el periodista.

El conductor también dejó en claro su interpretación del material: “Imagínense que si él grabó esto es porque creía que le podía pasar algo y también debe haber sido amenazado varias veces”. Sus palabras encendieron las alarmas sobre el entorno del histórico presentador.

En el audio difundido, se escucha a un hombre exigirle: “Necesito las llaves del departamento que me estás usurpando... ¿vos querés que yo te prenda fuego?”. Frente a eso, la Tota Santillán responde con cierta cautela: “No, pero vos hablaste con Sol o hablaste con...”.

Sin embargo, la amenaza escala rápidamente de tono: “¿Vos querés que yo te prenda fuego, Dani? ¿Querés que te prenda fuego?”, insiste la voz masculina, en un fragmento que impactó a la audiencia por su crudeza.

Tras la emisión del material, Juan Etchegoyen reflexionó sobre la investigación judicial: “Sé que la Justicia está investigando la muerte de Daniel de manera lenta porque ya pasaron casi dos años y novedades no hay”, señaló con preocupación.

Finalmente, el periodista lanzó una fuerte frase que resume el impacto de la revelación: “Quizás con esto que voy a poner al aire se despabilen un poco”. La aparición de este audio reaviva las dudas en torno a la muerte de la Tota Santillán y suma un nuevo capítulo a un caso que aún no tiene respuestas definitivas.