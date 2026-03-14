El ex participante de Gran Hermano 2023, Lisandro “Licha” Navarro, generó preocupación entre sus seguidores luego de compartir en sus redes sociales una imagen que dejó a todos en alerta. En la foto se lo veía con la oreja derecha completamente vendada y acompañó la publicación con un breve mensaje que llamó la atención de inmediato: “17 puntitos”.

La postal no tardó en viralizarse entre los fanáticos que lo siguen desde su paso por Gran Hermano 2023, la edición que consagró campeón al uruguayo Bautista Mascia. En la imagen se podía ver claramente que el ex hermanito había sido atendido recientemente, con una venda cubriendo parte de su oreja, lo que evidenciaba que había atravesado un accidente que requirió intervención médica.

A pesar del impacto que generó la foto, Lisandro “Licha” Navarro decidió no brindar demasiadas explicaciones en ese momento. La historia fue publicada en su cuenta de Instagram, donde acumula cientos de miles de seguidores que rápidamente comenzaron a preguntarse qué había ocurrido exactamente y cuál era el motivo de la herida.

La incertidumbre creció durante varias horas hasta que el periodista Fede Flowers decidió comunicarse directamente con el ex participante del reality para conocer los detalles del episodio. Luego de hablar con él, compartió la información a través de sus redes sociales y reveló qué fue lo que provocó el accidente.

“Le hicieron 17 puntos en la oreja a Licha. Estaba refaccionando una quinta (proyecto de guardería para perros), y un labrador cachorro jugando le enganchó el aro y tironeó”, contó Fede Flowers en su publicación. Según relató el periodista, el propio Lisandro “Licha” Navarro le explicó el dramático momento que atravesó.

“Fui a la clínica con la oreja colgando”, habría sido la frase que el ex Gran Hermano 2023 le dijo al periodista al describir la situación. Aunque el momento fue impactante y doloroso, el influencer logró recibir atención médica a tiempo y los profesionales pudieron suturar la herida.

El episodio ocurrió mientras Lisandro “Licha” Navarro trabajaba en un proyecto personal vinculado al cuidado de mascotas. Según trascendió, el ex hermanito estaba refaccionando una quinta con la idea de convertirla en una guardería para perros cuando ocurrió el inesperado accidente con el cachorro labrador.

A pesar del susto y de los puntos que debieron realizarle, Lisandro “Licha” Navarro no frenó su agenda laboral. Tal como mostró en sus redes sociales, siguió adelante con sus compromisos profesionales y se presentó en Sex, el espectáculo teatral creado por José María Muscari, del que forma parte desde hace varios meses.