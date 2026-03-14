La noche de LAM (América TV) tuvo un momento explosivo cuando Eliana Guercio y Carolina Molinari protagonizaron un fuerte cruce en vivo que sorprendió a todos en el estudio. Lo que comenzó como un comentario sobre una situación incómoda entre ambas terminó transformándose en una discusión cargada de reproches, acusaciones y frases durísimas.

El conflicto entre Eliana Guercio y Carolina Molinari habría comenzado por un episodio ocurrido en el colegio de sus hijos. Según se reveló durante el programa, una de ellas habría interpretado como un desplante el saludo de la otra. Sin embargo, el intercambio dejó en evidencia que la tensión venía acumulándose desde hacía bastante tiempo.

A medida que la conversación subía de tono, empezaron a aparecer viejas historias que alimentaron la pelea. Entre ellas, surgieron versiones sobre un supuesto vínculo entre Eliana Guercio y Mariano Pavone, expareja de Carolina Molinari, lo que generó aún más incomodidad en el estudio y despertó la sorpresa de los demás panelistas.

En medio del debate, Eliana Guercio lanzó una frase que dejó a todos en silencio: “Que Carolina Molinari no sepa por qué conozco a su marido. Sus hijos vivieron en mi casa más de un año”. La declaración generó un inmediato rechazo por parte de su compañera, que salió rápidamente a desmentir la versión.

“Te alquiló la casa un verano. No te conoce por eso, te conoce de antes. Cuando llegaste al colegio lo conocías y ya lo saludabas”, respondió Carolina Molinari, intentando explicar la situación y cuestionando el relato de Eliana Guercio frente a las cámaras de LAM.

Pero el momento más tenso llegó cuando Eliana Guercio acusó a Carolina Molinari de haber intentado instalar un rumor de romance con Mariano Pavone. “Querés instalar que yo tuve algo con tu ex”, disparó sin filtros. Lejos de quedarse callada, Molinari retrucó: “Vos lo quisiste instalar con ese mensaje que mandaste”.

La discusión alcanzó su punto máximo cuando Eliana Guercio, esposa del arquero Sergio Romero, explicó por qué había decidido tomar distancia. “No te saludo porque voy al colegio embarazada y tuviste el tupé de revelar un embarazo en tus redes. Sos una pobre cartonera. No soy hipócrita. Me parecés un asco”, lanzó con furia.

Ante semejantes acusaciones, Carolina Molinari negó rotundamente haber divulgado esa información. “Jamás dije que estabas embarazada. Me estás diciendo que soy un asco y acusándome de algo que no hice. Estás equivocada. No es verdad, Eliana”, respondió, dejando al estudio de LAM envuelto en un clima de máxima tensión.