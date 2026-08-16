Luck Ra vivió un momento de profunda emoción durante su presentación en el Festival de la Nieve, en Bariloche. En medio de las repercusiones por su separación de La Joaqui, el artista interrumpió el show para hablar de las críticas que recibió y terminó quebrándose frente a quienes habían ido a verlo.

La escena ocurrió este sábado por la noche en el Centro Cívico de la ciudad rionegrina. Después de varias semanas marcado por rumores y comentarios relacionados con el final de su relación, el cantante decidió exponer cómo atravesó esa etapa y se detuvo particularmente en los cuestionamientos hacia su apariencia.

Frente al público, Luck Ra reconoció que las opiniones sobre su cuerpo ocuparon un lugar importante dentro de la exposición reciente. “No es que me duela a mí porque yo ya sé quién soy, pero se ha hablado mucho de mí, sobre mi aspecto, sobre mi figura”, expresó visiblemente emocionado.

Al referirse a los comentarios sobre su rostro, el cordobés aseguró que no piensa modificar los rasgos que forman parte de su identidad. “Si yo quisiera, me podría operar esta cara de burro de Shrek, los dientes de burro de Shrek”, manifestó entre lágrimas. También recordó que conserva un diente partido luego de un accidente ocurrido durante un show en Jujuy.

En medio de su descargo, el artista buscó convertir aquella experiencia personal en un mensaje para los más jóvenes. “Cada niño que esté acá, necesito que aprenda a amarse tal como es”, pidió. Sus palabras fueron registradas por LAM y rápidamente comenzaron a circular en las redes sociales.

El músico profundizó su reflexión al explicar que ningún cambio exterior puede resolver por sí mismo las inseguridades personales. “No hay ningún tipo de operación que pueda arreglar el alma de uno. Y eso es lo más importante, lo que está en el corazón”, sostuvo ante una multitud que acompañó su discurso.

Antes de retomar el recital, Luck Ra cerró con una defensa de aquellos rasgos que suelen convertirse en blanco de cuestionamientos. “Cada imperfección que ustedes sientan que tienen, en realidad, es su marca personal”, aseguró. El aplauso del público coronó un momento inesperado que mostró su costado más vulnerable tras la separación de La Joaqui.