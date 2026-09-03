Tini Stoessel vivió una noche cargada de emociones durante su presentación en Guadalajara, México, donde se reencontró con sus fanáticos en medio de la tensión familiar que atraviesa. El recital del 2 de septiembre tuvo varios momentos particulares y uno de ellos terminó con la cantante visiblemente movilizada sobre el escenario.

La situación fue analizada en Arriba Argentinos, donde May Martorelli puso el foco en algunas decisiones que tomó la artista durante su show. Según explicó la panelista, el contexto que rodea actualmente a Tini Stoessel, Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera también tuvo su correlato en el repertorio elegido para la presentación.

Uno de los puntos que más llamó la atención fue que la cantante decidió dejar afuera determinadas canciones vinculadas con personas importantes de su historia. “No cantó las canciones dedicadas a su padre. No cantó ‘Pa’, no cantó ‘Ángel’, la canción dedicada a Tinelli y no cantó ‘La Original’, la canción que cantó en su momento con Emilia Mernes”, detalló Martorelli en eltrece.

Para la panelista, la ausencia de esos temas no pasó inadvertida teniendo en cuenta el momento personal que atraviesa la cantante. “Todos esos conflictos estuvieron ausentes arriba del escenario”, sostuvo Martorelli, al remarcar que las cuestiones familiares que generaron repercusión pública no fueron mencionadas directamente durante el recital.

Otro de los aspectos que generó comentarios fue la presencia de Rodrigo de Paul entre los espectadores. “Esa noche ahí estaba Rodrigo de Paul”, señaló la periodista al repasar lo ocurrido en Guadalajara. La aparición del futbolista se dio mientras Tini Stoessel continúa atravesando una etapa particularmente sensible en el plano familiar y personal.

El recital también tuvo lugar pocas semanas después de que trascendieran los resultados de una auditoría solicitada por la propia artista sobre su patrimonio y sus finanzas. Ese procedimiento quedó vinculado al conflicto que mantiene con Alejandro Stoessel, una situación que tomó estado público y generó numerosas versiones alrededor de la familia.

Tini Stoessel más fuerte que nunca

Sin embargo, lejos de referirse puntualmente a la disputa, Tini Stoessel eligió hablarle directamente a quienes fueron a verla. “Quiero que sepan que no me voy a ir, que me voy a quedar. Estoy más firme que nunca, estoy más feliz que nunca”, expresó frente al público. Sus palabras provocaron una inmediata reacción entre sus seguidores.

Fue entonces cuando la emoción terminó por desbordarla. Desde las tribunas comenzó a escucharse con fuerza el mensaje “No estás sola”, mientras la cantante recibía una multitudinaria ovación y rompía en llanto. El momento convirtió al show de Tini Stoessel en Guadalajara en una noche especialmente significativa, atravesada por la música, el respaldo de sus fanáticos y las señales sobre el complejo momento que vive con Alejandro Stoessel.