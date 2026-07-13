La cantante Lola Índigo volvió a convertirse en tendencia luego de protagonizar un inesperado episodio durante una presentación en la popular fiesta Bresh de Ibiza. Mientras interpretaba uno de sus temas más conocidos, un movimiento enérgico hizo que la peluca que llevaba puesta saliera volando frente al público, generando sorpresa entre los presentes y un sinfín de reacciones en las redes sociales.

El momento ocurrió mientras sonaba "El bachatón de la L", cuando la artista, cuyo verdadero nombre es Mimi Doblas, realizaba parte de la coreografía. Lejos de detener el espectáculo o mostrarse incómoda, la cantante reaccionó con total naturalidad: recogió la peluca entre risas y continuó el show, demostrando una vez más su experiencia sobre los escenarios.

La situación rápidamente comenzó a circular en internet, pero fue la propia Lola Índigo quien decidió potenciar el fenómeno. Horas después del recital compartió el video en sus historias y publicaciones de Instagram, incluso en tres versiones diferentes, tomándose con humor lo sucedido y convirtiendo el accidente en un contenido que fue celebrado por sus seguidores.

En una de esas publicaciones, la artista escribió: "Anoche por fin hice mi wig reveal", haciendo referencia a la clásica expresión utilizada dentro de la cultura drag para describir el momento en que alguien se quita la peluca durante una performance. La frase fue interpretada por sus fanáticos como una muestra de que sabe reírse de sí misma.

En otro de los videos utilizó la canción "Yo soy Hannah Montana", jugando con la doble identidad del personaje interpretado por Miley Cyrus, mientras que una tercera versión estuvo acompañada por "Wigs", de City Girls, reforzando el tono humorístico con el que decidió abordar el episodio.

Además, Lola Índigo compartió una imagen de su rostro reflejando la mezcla de vergüenza, sorpresa y ganas de reír que sintió en ese instante. Esa publicación terminó de confirmar que, para la cantante, el incidente fue simplemente una anécdota más dentro de su carrera y una oportunidad para conectar con su comunidad desde un lugar auténtico.

Impactante error de Lola en el show

La intérprete mantiene una relación muy cercana con las fiestas Bresh, donde ha participado en distintas ediciones y ciudades. Esa confianza con el público y con el evento quedó reflejada en la tranquilidad con la que manejó el inesperado momento, evitando que el accidente empañara una noche que terminó siendo inolvidable por otros motivos.

Ahora, muchos de sus seguidores esperan que la artista vuelva a hacer referencia al divertido episodio durante los próximos conciertos de su gira de verano. Lola Índigo continuará con su agenda de presentaciones el 24 de julio en el Share Festival de Barcelona, para luego presentarse en Huelva, Fuengirola, Chiclana de la Frontera y finalizar este tramo de la gira el 5 de septiembre en Alcalá de Henares.