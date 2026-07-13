La advertencia de Santiago del Moro sonó para toda la casa, pero tuvo un destinatario difícil de disimular. Después de varios comentarios negativos de Manuel Iberó sobre Lionel Messi y otros jugadores de la Selección Argentina, el conductor aprovechó la clasificación a semifinales del Mundial 2026 para marcarles un límite a los participantes de Gran Hermano.

El mensaje llegó durante la tradicional cena de nominados, en medio del clima de euforia por el triunfo argentino ante Suiza. Del Moro abrió la comunicación con tono festivo y buscó que todos celebraran el nuevo paso del equipo en la Copa del Mundo: "Chicos, ¿todo bien? ¡Vamos, Argentina! ¡Un aplauso para Argentina, chicos! Estamos en semifinales".

La alegría convivía con el cansancio emocional de una victoria sufrida. "Qué manera de sufrir", comentó una de las participantes. El conductor acompañó esa sensación y respondió: "Qué manera de sufrir, por favor". Sin embargo, enseguida dejó de lado el festejo y apuntó a una conversación que había generado mucho ruido fuera de la casa.

Sin nombrarlo directamente, la advertencia pareció dirigida sobre todo a Manuel Iberó, el participante que más críticas había hecho contra Messi y el rendimiento del equipo. "Che, hoy los escuché hablando de los jugadores, tengan mucho respeto hacia los jugadores, se los enaltece, porque lo están dando todo y ya estamos en la semifinal", señaló Del Moro. Emanuel acompañó el planteo con una frase breve: "Sí, la verdad".

El llamado de atención no apareció de la nada. Días antes, Manuel había cuestionado el nivel actual del capitán argentino en una charla que se viralizó rápidamente en redes sociales. “En el 2022 no se jugó así y era otro Messi aparte. Messi ya no está en el nivel en el que estaba antes”, había dicho, comparando al rosarino con su versión del Mundial de Qatar.

La respuesta dentro de la casa fue inmediata. Una compañera salió a defender al capitán de la Selección Argentina y le marcó la dificultad del partido: “No me podés decir eso. Era imposible porque estaba rodeado entre tres y así y todo logró meter un gol”. Pero Manuel Iberó insistió con su postura y redobló la crítica: “El Messi de 2022 se podía sacar a tres jugadores de encima, el Messi de ahora no”.

La polémica terminó de explotar cuando el participante respondió una pregunta hipotética y eligió su futuro en el reality por encima de una consagración argentina. Ante la posibilidad de viajar a ver una final del Mundial con la Selección Argentina campeona o quedarse con el premio del programa, fue tajante: “Prefiero ganar Gran Hermano”. Por eso, aunque Del Moro habló en plural, su advertencia fue leída como un mensaje directo para Manuel, cuyos dichos contra Messi habían provocado una fuerte reacción negativa entre los hinchas.