La tranquilidad que venía manteniendo Lourdes Sánchez desde su desembarco en la gestión pública quedó completamente alterada en las últimas horas. La bailarina y conductora fue protagonista de un episodio que rápidamente se viralizó en Corrientes, provincia donde actualmente ocupa un cargo importante dentro del área cultural.

Todo ocurrió durante un operativo de tránsito realizado en la madrugada, cuando efectivos detuvieron el vehículo en el que circulaba la pareja de Chato Prada tras una salida con amigos. Según trascendió, el procedimiento se desarrollaba con normalidad hasta que el test de alcoholemia arrojó un resultado inesperado.

El control determinó que Lourdes Sánchez tenía 1,5 gramos de alcohol en sangre, una cifra muy superior al límite permitido en la provincia, que actualmente es de 0,5. A partir de ese momento, las autoridades avanzaron con el protocolo correspondiente y le retuvieron el vehículo.

Además del secuestro del auto, también se le aplicó una importante sanción económica. La mediática debió presentarse ante el Tribunal de Faltas para regularizar su situación y pagar una multa que rondaría los 670 mil pesos. Sin embargo, la situación no terminó allí.

Como parte de las penalidades establecidas, la licencia de conducir de Lourdes Sánchez quedó suspendida por 60 días. Por ese motivo, aunque logró recuperar el vehículo después de cumplir con los requisitos administrativos, no pudo volver a manejarlo.

La noticia generó un fuerte impacto en las redes sociales y rápidamente se convirtió en tema de debate en distintos medios locales. Muchos usuarios cuestionaron el comportamiento de la funcionaria, especialmente por el rol institucional que ocupa actualmente dentro del Instituto de Cultura correntino.

El escándalo que generó Lourdes Sánchez

Frente a la repercusión que tomó el caso, Lourdes Sánchez decidió hablar públicamente y asumir lo ocurrido. “Di positivo en un control de alcoholemia, la verdad es que no me siento orgullosa. Esto me hizo reflexionar mucho y asumo mi responsabilidad porque entiendo que las normas están para cuidarnos”, expresó.

Lejos de intentar esquivar el tema, la bailarina también reconoció el error y aseguró que cumplirá con todas las consecuencias impuestas por las autoridades. “Todos podemos cometer errores. Yo voy a cumplir con todas las penalizaciones, como corresponde”, concluyó.