La noche de los Martín Fierro dejó uno de los momentos más impactantes y emotivos de toda la ceremonia. Arriba del escenario, Lizy Tagliani recibió el premio por La Peña de Morfi y sorprendió con un discurso cargado de dolor, bronca y angustia acumulada. La conductora apuntó directamente contra las acusaciones que se hicieron públicas meses atrás y que involucraron a Viviana Canosa.

Todo ocurrió cuando Lizy Tagliani tomó el micrófono para agradecer el reconocimiento de APTRA. En principio, recordó lo importante que fue para ella formar parte de La Peña de Morfi y destacó el valor de la familia y la contención. Sin embargo, rápidamente el tono de sus palabras cambió y dejó en claro que necesitaba sacar afuera todo lo que venía guardando desde hacía tiempo.

“Dijeron que yo era chorra, pedófila y que me dedicaba a la trata de personas”, lanzó la conductora frente a todos los presentes. El salón quedó en absoluto silencio mientras la figura televisiva recordaba el escándalo judicial y mediático que explotó luego de las denuncias impulsadas por Viviana Canosa. La emoción fue creciendo a medida que avanzaba con su relato.

Durante el discurso, Lizy Tagliani también hizo referencia al profundo impacto que tuvo toda esa situación en su vida personal y familiar. “Se cagaron en la oportunidad de un nene de cuatro años de tener una familia”, expresó entre lágrimas, haciendo referencia al proceso de adopción de su hijo Tati, que en aquel momento quedó envuelto en una enorme incertidumbre.

La conductora remarcó además que detrás de su carrera existe una historia de esfuerzo y valores familiares. “Soy el producto de una familia honrada y decente”, sostuvo visiblemente quebrada. Sus palabras generaron una fuerte reacción dentro del salón, donde muchos famosos se mostraron conmovidos por la crudeza y sinceridad de su descargo.

En otro tramo de su intervención, Lizy Tagliani habló sobre las consecuencias de las falsas acusaciones y pidió mayor responsabilidad en el manejo de la información pública. “Hoy tengo que seguir pidiendo Justicia por mi familia y por todas las personas que no tienen posibilidad de defenderse”, manifestó con firmeza frente a las cámaras y los invitados.

Lizy Tagliani con toda frente a Viviana Canosa

La coincidencia entre el discurso y la decisión judicial no pasó desapercibida. Justamente ese mismo día se conoció que la denuncia por pedofilia presentada tiempo atrás había sido archivada por la Justicia. Ese contexto convirtió las palabras de Lizy Tagliani en uno de los momentos más fuertes y comentados de los Martín Fierro 2026.

Lejos de cerrar con resentimiento, la conductora eligió terminar su mensaje reivindicando la televisión y el trabajo responsable de los medios. “Aguante la buena información, seria y responsable”, concluyó. Con lágrimas en los ojos y una ovación de fondo, Lizy Tagliani dejó una de las escenas más impactantes de toda la gala.