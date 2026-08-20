La separación entre Luck Ra y La Joaqui volvió a quedar en el centro de la escena después de que el cantante cordobés decidiera hablar públicamente sobre lo ocurrido. En medio de distintas versiones sobre el final de la pareja, el artista se comunicó con Ángel de Brito y dejó en claro que no coincide con el relato que se instaló alrededor de la ruptura.

Durante la emisión de LAM (América), el periodista leyó los mensajes que recibió del músico, quien se mostró molesto por la manera en que se contó la historia. “Todos quieren hacer una historia dramática de lo que fue mil veces más simple y triste de lo que una sola campana dijo”, expresó Luck Ra, marcando distancia de las declaraciones realizadas anteriormente por La Joaqui.

Uno de los puntos que más llamó la atención estuvo relacionado con un supuesto viaje romántico que ambos habrían realizado. El cantante puso en duda esa versión y apuntó contra algunos detalles que habían trascendido públicamente. “Espero que no te creas lo de los siete outfits para los siete días o que fue un viaje romántico”, lanzó Luck Ra, en referencia a lo contado por la cantante durante el recital de Rosalía.

Un nuevo capítulo en esta historia

Pero el descargo no terminó allí. El artista también se refirió a los rumores que comenzaron a vincularlo sentimentalmente con Tuli Acosta, luego de que circulara la versión de que la bailarina lo había acompañado durante su estadía en Bariloche. “Anoche vi que dijeron que Tuli vino conmigo a Bariloche. No sé de dónde lo sacaron. Tuli estaba en Córdoba el sábado y yo en Bariloche”, aclaró ante Ángel de Brito.

Además, Luck Ra salió en defensa de Tuli Acosta por la fuerte repercusión que tuvieron las versiones en redes sociales. Según explicó, la joven se encuentra atravesando un momento difícil debido a los ataques que recibió. “Ella está destruida por todo lo que la está atacando la gente. Está con la familia”, aseguró el cantante, intentando despegarla de las especulaciones.

La situación terminó por generar un fuerte descargo del cordobés, que dejó en evidencia su cansancio frente a la exposición de su vida privada. “Las bolas se me están hinchando… Mi vida sigue igual, pero Tuli la está pasando para el ort...”, expresó Luck Ra, visiblemente fastidiado por los rumores y las consecuencias que tuvieron para la bailarina.

Un nuevo capítulo en esta historia

Las declaraciones aparecieron poco después de la reaparición pública de La Joaqui, quien asistió a la Gala de la revista Para Ti y habló sobre su presente sentimental. Ante las cámaras de Desayuno Americano (América), la artista aseguró que la relación con Luck Ra ya forma parte del pasado: “Es un capítulo cerrado, veamos para adelante”. También fue contundente cuando le preguntaron si todavía lloraba por el cantante: “Cada uno hizo su vida”.

Con la separación instalada nuevamente en la agenda mediática, Luck Ra y La Joaqui mostraron dos miradas diferentes sobre el final de su vínculo. Mientras ella sostuvo que atraviesa una buena etapa y hasta bromeó con su presente al decir “Estoy increíble y hoy me levanté muy bonita. No es por presumir. Es una buena temporada para Escorpio”, él decidió cuestionar las versiones y defender a Tuli Acosta.