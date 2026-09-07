Un viaje compartido lejos de Buenos Aires habría sido una de las claves utilizadas por La Joaqui y Tiago PZK para preservar su acercamiento. Según reveló Yanina Latorre, los músicos permanecieron solos durante un fin de semana y evitaron cualquier exposición que pudiera revelar el encuentro. La estrategia les habría permitido mantener el romance fuera del alcance público y de Luck Ra tras la separación.

Las sospechas no nacieron únicamente por aquella escapada. Antes de que el vínculo quedara expuesto, diferentes situaciones ya habían despertado rumores entre quienes seguían sus movimientos. “La Joaqui y Tiago PZK estaban dejando muchas señales. Pochi de Gossipeame contó que los vieron con las hijas de ella en el Ecoparque ”, contó Yanina Latorre al reconstruir los indicios.

El dato más comprometedor estuvo relacionado con una visita a Rancho Contento, un alojamiento ubicado en Cañuelas. Allí, ambos habrían decidido permanecer completamente resguardados para no ser fotografiados juntos. “Hace unas semanas, estuvieron los dos solos en Rancho Contento (Cañuelas) todo un fin de semana. Encerraditos, no asomaron ni las narices”, aseguró la periodista.

La actividad digital también habría sido cuidadosamente pensada. Mientras La Joaqui publicó imágenes y habló sobre el lugar, nunca mostró quién estaba acompañándola. Tiago PZK, en cambio, habría optado por no compartir nada que pudiera vincularlo con el viaje. “No hicieron contenido juntos. Él nada solito y ella sí, pero sola hablando del lugar”, detalló Latorre.

Fuera de aquella escapada, aparecieron nuevas pistas que volvieron cada vez más difícil sostener el hermetismo. Además del paseo por el Ecoparque junto a las hijas de la cantante, comenzaron a circular videos de Tiago PZK grabados en la casa de ella. La coincidencia de escenarios terminó alimentando las versiones sobre la cercanía entre ambos artistas.

Luck Ra llevó el asunto a otro nivel al reconocer públicamente que su expareja estaba saliendo con alguien que había sido un gran amigo suyo. El cordobés hizo esa revelación mientras negaba haberle sido infiel a La Joaqui, pero su comentario fue interpretado por ella como una exposición innecesaria de una intimidad que había elegido mantener en reserva.

La cantante aclaró que el romance surgió después de que Luck Ra terminara la relación, dos meses antes y por decisión propia. También explicó que conoce a Tiago desde la infancia y que entre ellos existe una historia independiente del cordobés. Los detalles revelados por Yanina Latorre muestran que la nueva pareja procuró moverse sin dejar pruebas directas, aunque las señales terminaron reuniéndose hasta volver imposible conservar el secreto.