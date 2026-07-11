Las críticas de Eduardo Feinmann hacia los mexicanos durante el Mundial 2026 siguen generando repercusiones. Esta vez fue Luisito Comunica, uno de los influencers más populares de habla hispana con más de 45 millones de suscriptores en YouTube, quien salió al cruce del periodista argentino con un durísimo mensaje publicado en sus historias de Instagram. El creador de contenido no ocultó su indignación y cuestionó con dureza sus declaraciones.

Muy molesto, Luisito Comunica aseguró: "Es un idiota. No tengo idea de quién es, pero por los segundos que vi de él, puedo decir que es una persona sumamente idiota, ignorante e imbécil, que no ha viajado ni un poquito y que no ha expandido su mente ni un poquito". Sus palabras rápidamente comenzaron a viralizarse en redes sociales, donde miles de usuarios apoyaron su postura.

Más allá de sus críticas, el influencer quiso dejar en claro que su enojo estaba dirigido únicamente contra Eduardo Feinmann y no hacia los argentinos. En ese sentido expresó: "Yo he ido a Argentina muchísimas veces y tengo muchos amigos argentinos. Me encanta, me encantan los argentinos y me caen súper bien. Me choca ver que por un pendejo como ese, ya se está atacando a todo. Se está haciendo una ola de mucho odio y racismo".

Incluso redobló la apuesta con otro mensaje dirigido al conductor de televisión. "A esa persona que ni sé cómo se llama, solo le diré: eres un imbécil, un ignorante y abre un puto libro. Ve más allá de tu culo. Eres un ignorante, imbécil y asqueroso", lanzó. Luego acompañó sus historias con una frase de apoyo para el público argentino: "Un abrazo a todos mis capos de Argentina. Los quiero mucho. Este imbécil e ignorante no representa a la hermosa y bella Argentina".

La polémica comenzó semanas atrás cuando Eduardo Feinmann, primero en Radio Mitre y luego en A24, realizó una serie de comentarios sobre México en el contexto del Mundial 2026. Además de vincular sin pruebas la eliminación de Ecuador con presuntas amenazas del narcotráfico —una versión que fue desmentida por la Federación Ecuatoriana de Fútbol—, terminó pronunciando una frase que provocó un fuerte rechazo: "Detesto a los mexicanos, los detesto con mi alma. Son detestables esos tipos".

El impacto de esas declaraciones fue tan grande que la propia presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió durante una conferencia de prensa. La mandataria cuestionó con firmeza al periodista argentino y afirmó: "Indignante, pero habla de quién es. Si este periodista odia a los mexicanos y la derecha mexicana quiere a este periodista, pues la derecha mexicana odia al pueblo de México".

Ante la magnitud del escándalo, Eduardo Feinmann decidió ofrecer disculpas públicas. El conductor sostuvo que sus palabras fueron sacadas del contexto futbolístico y explicó: "Quiero ser muy claro: no fue un comentario xenófobo, no fue un mensaje de odio. Estábamos hablando de fútbol. No estuvo dirigido contra el pueblo mexicano". También reconoció que comprendía el enojo generado y lamentó que muchos mexicanos se sintieran ofendidos.

Pese a su pedido de disculpas, el conductor volvió a referirse a la presidenta mexicana y cuestionó su respuesta. Mientras tanto, la controversia continúa creciendo en redes sociales, donde el respaldo de Luisito Comunica a la Argentina y su fuerte rechazo a los dichos de Eduardo Feinmann mantuvieron el tema entre los más comentados del momento.