La gira "Lo que el Seco no dijo" llegó a su fin en Buenos Aires y Ricardo Arjona eligió despedirse de la Argentina de una manera muy especial. Luego de completar 20 funciones completamente agotadas en el Movistar Arena, el cantante guatemalteco compartió un sentido mensaje en sus redes sociales, donde dejó en claro el enorme vínculo emocional que mantiene con el público argentino.

La despedida estuvo cargada de sentimientos desde el último recital. Sobre el escenario, Ricardo Arjona se mostró visiblemente conmovido por la ovación del público, que lo acompañó durante una serie de conciertos que rompieron todos los pronósticos. La emoción continuó horas después con la publicación de un video que resumió su paso por el país y repasó algunos de los momentos más importantes de su historia con Buenos Aires.

En esa publicación, el artista recordó una etapa muy especial de su juventud y explicó por qué la capital argentina ocupa un lugar único en su vida. "Siempre me reproché haberme ido a Brasil después de vivir en Buenos Aires. Yo quise volver pero no encontré boleto que pudiera pagar. Yo sólo tenía ganas de escribir y cantar en aquellos años", expresó Ricardo Arjona, despertando una ola de mensajes de cariño entre sus seguidores.

Más adelante, el cantante profundizó sobre todo lo que significó esta nueva visita y dejó una frase que fue interpretada como una verdadera declaración de amor hacia el país. "Buenos Aires me dio noches que me llenaron la vida. Me regaló estas 20 Arenas que jamás soñé, porque no soñé nada de lo que me pasó en esta ciudad", afirmó el músico.

El cierre del mensaje fue igual de emotivo. "Siempre tuve la dicha de ser feliz aquí. No es un asunto de récords. Es una cuestión de historia. Gracias Argentina. 20 noches difíciles de olvidar", escribió Ricardo Arjona, resaltando que el verdadero valor de esta gira estuvo en la relación construida durante décadas con el público argentino y no solamente en las cifras alcanzadas.

Ricardo Arjona le dice adiós a la Argentina

La historia entre Ricardo Arjona y la Argentina comenzó en 1994, cuando ofreció sus primeros conciertos en el país. Aquellas funciones marcaron el inicio de una relación que fue creciendo con el paso de los años y que lo llevó a presentarse en escenarios emblemáticos como el Luna Park, Vélez, La Bombonera, GEBA y ahora el Movistar Arena, siempre con una convocatoria extraordinaria.

Para esta gira, originalmente estaban previstas 14 presentaciones, pero la enorme demanda de entradas obligó a sumar seis fechas adicionales hasta completar 20 conciertos sold out. Además de reencontrarse con sus fanáticos, Ricardo Arjona aprovechó su estadía para recorrer distintos rincones de Buenos Aires, una ciudad que considera parte de su historia personal. Antes de partir, dejó una promesa que ilusiona a sus seguidores: volver muy pronto para seguir escribiendo nuevos capítulos de una relación que parece no tener final.