La vida sentimental de Luz Tito volvió a quedar en el centro de la escena luego de que la ex participante de Gran Hermano revelara que ya no está en pareja con Alberto “El Pestañas”, el español con quien compartió una relación durante tres años. La jujeña decidió hablar públicamente sobre el tema y explicó que la ruptura ocurrió hace varios meses, aunque eligió mantener la situación en privado hasta sentirse preparada para contarlo.

Durante una entrevista en el ciclo de streaming Antes de que sea tarde, Luz Tito recordó que cuando ingresó a la casa más famosa del país mantenía una relación a distancia con el joven español. Incluso, el vínculo había quedado expuesto ante el público cuando Alberto ingresó al reality durante una de las recordadas ediciones del segmento Congelados.

Lejos de cualquier escándalo, la ex hermanita destacó que la separación se produjo en buenos términos y sin conflictos. “Fue re lindo, cuando te despedís desde el amor y está todo bien”, expresó al recordar cómo fue el cierre de una historia que marcó una etapa importante de su vida.

En la misma charla, la influencer remarcó que el desgaste natural y los distintos proyectos personales terminaron alejándolos. “Cuando ya la vida te lleva por distintos caminos y distintas metas decís: hasta acá. Fue sano”, explicó, dejando en claro que no hubo terceros en discordia ni situaciones traumáticas detrás de la decisión.

Además, reveló que la última vez que estuvieron juntos fue a comienzos de año. Según contó, Alberto regresaba de un viaje por Brasil y permaneció algunos días junto a ella. “Se quedó una semana y lo re ayudé, justo era su cumpleaños”, recordó, subrayando nuevamente que la ruptura se dio de manera respetuosa.

Tras oficializar el final de la relación, Luz Tito también habló sobre su presente y aseguró que atraviesa un momento de disfrute personal. “Dije me voy a dar tiempo a mí”, señaló, explicando que necesitaba enfocarse en sí misma antes de volver a exponerse sentimentalmente.

¿Fin del amor? ¿Principio de otro?

Sin embargo, mientras ella intentaba poner el foco en esta nueva etapa, comenzaron a circular versiones sobre un posible acercamiento con Santiago Tato Algorta, uno de sus compañeros más cercanos durante su paso por Gran Hermano. Las especulaciones crecieron especialmente en redes sociales, donde los seguidores del programa siguen atentos cada movimiento de ambos.

El rumor tomó aún más fuerza cuando, en pleno programa de streaming, algunas compañeras bromearon sobre el tiempo que compartieron juntos durante un fin de semana. “¿Ustedes se están poniendo de novios y no nos quieren contar?”, lanzaron entre risas. Aunque ninguno confirmó una relación amorosa, la complicidad entre Luz Tito y Santiago Tato Algorta alimentó las sospechas y dejó abierta una incógnita que ya genera expectativa entre los fanáticos.