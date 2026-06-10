La nueva creación de Damián Betular llegó con una mezcla de nostalgia, pastelería premium y guiños directos al mundo de Pixar. El chef presentó una colección especial inspirada en Toy Story 5 y, entre todas las opciones, los alfajores fueron los productos que más intriga despertaron.

El dato que rápidamente empezó a circular entre sus seguidores fue el precio. Cada alfajor cuesta $9.000 y forma parte de una edición limitada pensada para acompañar el estreno de la nueva película, que llegará a los cines el 17 de junio con una de las sagas animadas más populares.

Dentro de la línea "Toy Story 5 x Betular", el clásico argentino aparece reinterpretado con una estética temática y tres variedades bien definidas: chocolate, limón y pistacho. La propuesta busca cruzar el universo infantil de Woody, Buzz Lightyear y Jessie con una presentación más sofisticada, propia del estilo del pastelero.

El atractivo no quedó solamente en el sabor. La ambientación del local de Damián Betular también fue pensada para acompañar el lanzamiento, con detalles vinculados al mundo de Toy Story y una puesta visual preparada para que los fanáticos puedan vivir la experiencia más allá de comprar un producto.

Además de los alfajores, la colección incluye macarons, cookies y petit gâteaux, todos inspirados en personajes o elementos reconocibles de la franquicia. En redes sociales, muchos seguidores comenzaron a compartir fotos y videos de las piezas, lo que ayudó a que la propuesta ganara visibilidad en muy poco tiempo.

Entre las opciones más llamativas aparecen las cookies temáticas. La versión de Jessie es red velvet, la de Woody tiene chocolate intenso y la de Buzz Lightyear apuesta por la vainilla, con un valor de $13.000 cada una. Los petit gâteaux, por su parte, combinan sabores como manzana, pistacho, limón, avellana y dulce de leche, y rondan los $15.000 por unidad.

Con esta edición, Damián Betular volvió a apoyarse en una fórmula que ya conoce bien: diseño cuidado, sabores reconocibles y una marca asociada a la infancia de varias generaciones. Los alfajores, por precio y por concepto, quedaron en el centro de la conversación y se convirtieron en uno de los lanzamientos más comentados de la colección.