Una nueva controversia envuelve a Gran Hermano Generación Dorada y tiene como protagonista a Jéssica Maciel, conocida como “La Maciel”. En las últimas horas se conoció que un grupo de mujeres presentó una denuncia en su contra, lo que abrió un proceso judicial que todavía se encuentra en etapa inicial.

La información salió a la luz a través de Ángel de Brito en LAM, donde explicó que la causa está en manos de la Justicia. “Jéssica Maciel está denunciada por averiguación de ilícito, todavía no hay nada comprobado”, remarcó el conductor, dejando en claro que se trata de una investigación en curso.

Según se detalló en el programa, la presentación fue realizada el 21 de marzo por una asociación civil. A partir de allí, comenzaron a conocerse distintos testimonios que forman parte del expediente y que están siendo evaluados por las autoridades correspondientes.

En ese contexto, se expusieron relatos que describen presuntas situaciones vividas por las denunciantes. “Las víctimas comentaron que fueron captadas por Jéssica Maciel cuando tenían entre 16 y 17 años”, leyeron en LAM, lo que generó preocupación y fuerte repercusión mediática.

Una de las voces que tomó mayor relevancia fue la de Flor, quien decidió hablar públicamente. “Somos un grupo que la estamos denunciando, muchas chicas éramos menores de edad, yo tenía 15 años”, expresó en el ciclo televisivo, sumando visibilidad al caso.

Además, brindó detalles sobre cómo, según su testimonio, funcionaba la dinámica entre las involucradas. “Las chicas me contaron que tenía que pagarle para poder trabajar”, sostuvo, en una declaración que forma parte del conjunto de acusaciones presentadas.

Por otro lado, desde el entorno de Jéssica Maciel rechazaron de manera categórica las versiones. Mariano, su pareja, aseguró: “Es mentira, es todo una operación. Una falsa denuncia”, buscando desmentir los señalamientos que circulan.

Mientras tanto, figuras como Pilar Smith y Laura Ubfal también se refirieron al tema, aportando contexto sobre el impacto mediático y el proceso de selección del reality. La situación sigue en desarrollo y será la Justicia la que determine cómo avanza la causa.