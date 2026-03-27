Un tema que parecía cerrado volvió a aparecer con una aclaración directa. Sofi Martínez decidió contar cómo vivió los rumores que la vincularon con Lionel Messi durante el Mundial y, sobre todo, qué ocurrió cuando habló con Antonela Roccuzzo.

Lejos de alimentar versiones, la periodista eligió ordenar el contexto y marcar su postura desde el inicio. En ese sentido, Sofi Martínez afirmó: "Me llevo muy bien con muchas de las mujeres de los jugadores", dejando en claro que su vínculo con ese entorno nunca fue conflictivo.

Incluso la periodista aprovechó para cuestionar ciertos prejuicios instalados alrededor de ese universo y remarcó: "Yo tengo a una de mis amigas que es pareja de un futbolista, More Beltrán, y pocas mujeres son tan indepedientes como ella. Es como cualquier profesión, estigmatizar a la mujer del futbolista me parece que no está bueno".

El foco, sin embargo, estuvo en lo que ocurrió tras el revuelo mediático que se generó en Qatar 2022. Al recordar ese momento, Sofi Martínez fue tajante y expresó: "Una locura, nada que ver", desestimando de plano cualquier lectura romántica o conflicto.

En ese contexto, reveló que el tema no quedó en rumores y que hubo un contacto directo con Antonela Roccuzzo. Sobre ese intercambio, Sofi Martínez explicó: "Sí he hablado alguna vez con ella (Roccuzzo) y nos llevamos súper bien. Ella también está como en esa sintonía de decir 'ni te preocupes'".

Ese gesto fue clave para bajar la tensión en un momento donde las especulaciones crecían. Según su relato, la charla sirvió para dejar en claro que no había incomodidad ni conflicto entre ellas.

Con el paso del tiempo, la periodista también hizo una lectura más amplia sobre lo que ocurrió y cómo se interpretó públicamente: "Creo que eso es machismo la verdad. Es un cambio cultural que se va dando con el tiempo y suceden esas cosas. Hay que analizarlo y no hablar si uno no sabe".

Así, el episodio quedó resignificado desde otro lugar. Sin polémicas abiertas ni tensiones vigentes, Sofi Martínez eligió contar su versión y cerrar definitivamente una historia que, durante meses, se alimentó más de interpretaciones que de hechos.