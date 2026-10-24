La periodista Marcela Coronel atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida familiar después de descubrir que su madre, Berta, de 100 años, habría sido víctima de reiterados episodios de maltrato físico y verbal por parte de una de las personas contratadas para cuidarla. El caso salió a la luz luego de que su familia revisara las grabaciones de seguridad instaladas en la vivienda.

El material, que generó conmoción tras ser difundido en PrimiciasYa, muestra escenas de extrema violencia contra la mujer centenaria. En los registros se observa cómo la cuidadora la golpea, la trata bruscamente y le dirige insultos mientras intenta asistirla en distintas tareas cotidianas. Los audios también dejan en evidencia la gravedad del destrato.

El descubrimiento se produjo cuando una de las hermanas de Marcela Coronel comenzó a revisar las cámaras y encontró las imágenes. De inmediato, compartió los videos en el grupo familiar para alertar sobre lo que estaba sucediendo. La periodista intentó ver parte del material, pero la impresión fue tan fuerte que terminó sintiéndose mal. “Yo empecé a ver algunos y me descompuse. Me shockeó”, reconoció al contar lo ocurrido.

La situación resulta todavía más delicada por el estado de salud de Berta, quien se encuentra en silla de ruedas y tiene un cuadro avanzado de demencia, según explicó su hija. Esa condición la deja en una situación de extrema vulnerabilidad y le impide defenderse o comunicar con claridad lo que le sucede. “Le es imposible defenderse. Le es imposible comunicar lo que le pasa”, sostuvo Marcela, visiblemente afectada por lo sucedido.

La cuidadora fue identificada como Norma Noemí Sandín, una mujer que llevaba cerca de dos años trabajando para la familia. Aunque, según relató la periodista, anteriormente había tenido algunas malas contestaciones hacia sus familiares, no sospechaban que pudiera estar ejerciendo semejante violencia contra su madre. Incluso, Coronel contó que la médica de Berta había manifestado recientemente ciertas inquietudes sobre lo que podía estar ocurriendo.

Ante la contundencia de las grabaciones, la familia decidió buscar asesoramiento legal y presentar una denuncia. Un sobrino de la periodista se acercó a la dependencia policial con los registros y, tras tomar conocimiento de lo sucedido, efectivos de la Policía se dirigieron al domicilio para detener a la cuidadora. Según relató Coronel, la mujer reaccionó con aparente normalidad y pidió que su marido le llevara cigarrillos a la comisaría.

El doloroso momento de la familia Coronel

Lejos de mantener el episodio en el ámbito privado, Marcela Coronel explicó que decidió hablar públicamente para visibilizar una problemática que puede afectar a muchas familias. “Yo, que tengo una voz, decido usarla para el bien”, expresó. También planteó una preocupación que atraviesa a quienes deben delegar el cuidado de sus seres queridos: “¿Qué hacés cuando tus padres son grandes y elegís gente que los tiene que cuidar?”.

Por último, la periodista dejó en claro que busca que el caso avance por la vía judicial y que los hechos no queden impunes. “Queríamos que esta mujer vaya presa. Porque esto le puede pasar a otra persona”, manifestó. Mientras la investigación continúa, la familia intenta determinar si existieron otros episodios anteriores mediante la revisión de las grabaciones. El caso vuelve a poner el foco en la importancia de los controles y de la protección de los adultos mayores que dependen de terceros para recibir asistencia cotidiana.