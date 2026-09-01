El regreso de María Becerra a los escenarios argentinos despertó una demanda que superó todas las expectativas. Las entradas para las ocho presentaciones que realizará en el Movistar Arena durante noviembre de 2026 se agotaron y la artista decidió extender su calendario con un nuevo concierto en Buenos Aires.

Las primeras seis funciones están programadas para los días 13, 14, 15, 17, 18 y 19 de noviembre. Frente a la rápida respuesta del público, se incorporaron otras dos presentaciones para el 26 y el 27 del mismo mes, que también colocaron el cartel de entradas agotadas.

Ante ese escenario, María Becerra confirmó una novena fecha en el estadio porteño para el 6 de febrero de 2027. La preventa exclusiva comenzará el jueves 3 de septiembre a las 13 para clientes de Banco Macro Visa. En caso de quedar localidades disponibles, la venta general será habilitada el viernes 4, también desde las 13.

La nueva función se integra a un recorrido que comenzará el 3 de octubre en el Antel Arena de Montevideo. Luego, el Quimera Tour pasará por Costa 21 de Lima el 4 de noviembre, el estadio de Instituto de Córdoba el 21 de ese mes y el Movistar Arena de Santiago de Chile el 1 de diciembre. El cierre de 2026 está previsto para el 12 de diciembre en el Autódromo Municipal de Rosario.

Después de completar más de nueve fechas en España, María Becerra apostará por un formato 360° para esta etapa de la gira. El diseño permitirá que el público rodee el escenario y observe la puesta desde diferentes sectores, mientras la cantante combinará las canciones de su último disco con los éxitos que marcaron su carrera.

Quimera está construido alrededor de cuatro alter egos, cada uno con una identidad musical, emocional y visual propia. Ese universo se traslada al espectáculo mediante una puesta que integra música, teatro y recursos audiovisuales. El álbum también reúne colaboraciones con TINI, Paulo Londra, El Alfa, Karina, Taichu, Jay Wheeler y Rei.

El furor por las funciones porteñas confirma el alcance de una etapa especialmente ambiciosa para María Becerra. Con ocho Movistar Arena agotados y una nueva fecha ya incorporada, la cantante llevará su propuesta por distintos puntos de Latinoamérica antes de regresar a Buenos Aires en febrero de 2027 para reencontrarse con su público.