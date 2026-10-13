La entrevista con Mario Pergolini dejó a Mario Massaccesi frente a un cuestionamiento que decidió responder públicamente: que buscara “lavar la imagen” de Jorge Rafael Videla. Su anuncio de un documental y la referencia a una faceta íntima del dictador habían provocado críticas, incluido el repudio de H.I.J.O.S.

En su descargo, negó que ese fuera el propósito del proyecto: “Jamás, jamás, ni se me cruza por la cabeza, hacer un trabajo para lavarle la cara a Videla, ni lavarle la cara a nadie. No se me ocurre, no haría un trabajo para negar la dimensión y el desastre humanitario de la dictadura militar”.

Para entender la controversia hay que volver a aquella charla. Allí, Mario Massaccesi había presentado la investigación así: “Es un material periodístico, estrictamente periodístico sobre hechos puntuales de la historia que tienen que ver con Videla, con el Golpe y con las consecuencias del Golpe”.

Pero la respuesta sobre si encontraba humanidad en figuras como Videla fue la que desató la discusión: “Yo creo que sí, lo que no los convierte buenos públicamente. Hay un costado íntimo que no se ve de él a partir de información, testimonios y cosas que después las vamos a publicar. Estamos armando un lindo documental y hay una parte que no se ve de él, lo cual no lo convierte en un bueno como presidente”. La referencia a su intimidad concentró los cuestionamientos.

Tras la repercusión, el conductor de Cuestión de Peso expresó su posición sobre los crímenes del dictador: “Jorge Rafael Videla es un asesino. Es un genocida. Es un dictador. Lo ha ratificado la Justicia en un juicio ejemplar en los años 80. No debería haber sido indultado y bien preso estuvo después”.

También reafirmó su respaldo a las demandas de los organismos de derechos humanos: “Sigo creyendo en la aparición con vida de las personas desaparecidas, en el juicio y castigo a los culpables, en la recuperación de los nietos desaparecidos que fueron arrancados de sus familias”. Con esas palabras, Mario Massaccesi buscó precisar desde qué posición aborda el material.

El pedido de disculpas llegó acompañado de otro rechazo a las interpretaciones sobre su intención: “Si en algún punto no quedó claro pido disculpas. Hay millones de interpretaciones que respeto pero de las que no me hago cargo. Jorge Rafael Videla es un asesino. Es un genocida. Es un dictador. No debería haber sido indultado y bien preso estuvo después”.

Sobre la claridad de sus dichos, sostuvo: “Si en algún punto no quedó claro pido disculpas. Hay millones de interpretaciones que respeto pero de las que no me hago cargo”. Su respuesta puso el foco en el sentido del documental: investigar hechos del golpe y sus consecuencias, sin minimizar los crímenes.