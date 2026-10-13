Desde la agrupación H.I.J.O.S. salieron al cruce de Mario Massaccesi después de que anunciara un documental sobre Jorge Rafael Videla y su intención de mostrar una faceta íntima del dictador. Durante una entrevista con Mario Pergolini, el periodista sostuvo que encontrar humanidad en un dictador no justifica sus crímenes, pero esa explicación recibió un fuerte cuestionamiento de la organización.

El proyecto fue presentado por Mario Massaccesi con estas palabras: “Sin embargo, ahora estoy haciendo un documental a propósito de Videla y hay un costado de él, íntimo, a partir de información, testimonios y cosas que tenemos que después vamos a publicar... hay una parte que no se ve de él”. También señaló que “hay un costado íntimo de él que no se conoce”

La conversación en Otro día perdido había partido de una pregunta de Pergolini: “Planteás dictadores, asesinos... ¿Rescatás que en algún lado hay una parte de humanidad?”. El invitado respondió: “Yo creo que sí”. Aclaró que eso “no los convierte en buenos públicamente” y que, en el caso de Videla, “no lo convierte en un bueno como presidente”.

Su reflexión se extendió a la condición humana: “Yo creo que todos en algún momento se nos puede abrir la puerta de la furia, de la maldad, de lo cínico, pero también está ese otro espacio al que podemos ir”. Agregó: “El mundo está como está no porque los malos hayan hecho mucho, sino porque los buenos no hemos hecho lo suficiente”.

Entre las declaraciones de Mario Massaccesi también estuvo esta respuesta: “Yo creo que sí, lo que no los convierte buenos públicamente”. Así intentó delimitar el sentido de su mirada sobre los dictadores. La aclaración acompañó el anuncio de un trabajo basado, según explicó, en información y testimonios que planea publicar, con la intención de mostrar aspectos de la vida privada.

La respuesta de H.I.J.O.S. puso en primer plano la ausencia de los desaparecidos: “Videla no fue presidente: es un genocida. Nuestro 'costado íntimo' es que los desaparecidos nos faltan desde hace 50 años”. El descargo cuestionó el foco elegido para hablar del dictador y vinculó esa intimidad con el dolor que continúa atravesando a las familias.

Nunca está de más recordar que Jorge Rafael Videla está asociado a las desapariciones forzadas, las torturas, las ejecuciones y la apropiación sistemática de bebés durante la dictadura iniciada el 24 de marzo de 1976. En el repudio de H.I.J.O.S., la intimidad tuvo un significado concreto: el lugar que siguen dejando vacío los familiares desaparecidos. Esa ausencia fue el punto desde el que respondieron al proyecto anunciado.