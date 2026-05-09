La controversia alrededor de los Martín Fierro 2026 sigue creciendo y esta vez tuvo como protagonistas a Marley y Florencia Peña, quienes cuestionaron con ironía las nominaciones de este año. Todo ocurrió durante una charla distendida en el programa de Luzu TV, aunque los comentarios rápidamente se viralizaron y encendieron el debate sobre los criterios de APTRA.

Mientras analizaban las ternas de televisión, Flor Peña se mostró sorprendida por la ausencia de Marley en la categoría de mejor conducción masculina. “Lo que me parece muy extraño es que hay 14 nominados a mejor conducción y vos no estás”, lanzó la actriz sin vueltas, dejando expuesta su incomodidad por la decisión.

Lejos de esquivar el tema, Marley respondió con humor, aunque dejó en claro su malestar por haber quedado afuera. “Lo que me llama la atención es que en mejor conductora pusieron a todas las conductoras que existen, hay 7 nominadas. En masculino pusieron 4 o 5 y a mí no me pusieron”, comentó entre risas, pero visiblemente molesto por la situación.

La charla subió de tono cuando la producción repasó quiénes integraban la categoría de conducción masculina. Fue entonces cuando Marley soltó una frase que hizo explotar las redes: “A Santiago del Moro lo ponen siempre”. De todos modos, aclaró que otros colegas como Darío Barassi y Nicolás Occhiato sí merecen formar parte de la terna.

Sin embargo, la declaración más filosa llegó de parte de Florencia Peña, quien insinuó que existiría cierta preferencia por el conductor de Gran Hermano. “¿Hay menos conductores para que se lo gane Del Moro?”, disparó entre carcajadas, provocando la inmediata reacción de Marley, que no pudo contener la risa ante el comentario.

La categoría Labor en Conducción Masculina quedó conformada por Darío Barassi, Iván de Pineda, Guido Kaczka, Santiago del Moro y Nicolás Occhiato. La ausencia de Marley generó una fuerte repercusión en redes sociales, donde muchos usuarios coincidieron con las críticas y cuestionaron las decisiones tomadas por APTRA para esta edición.

No es la primera vez que el histórico conductor de Telefe deja entrever cierta tensión con Del Moro. En 2025, ya había deslizado un comentario irónico relacionado con el discurso del conductor tras recibir un premio, algo que en aquel momento también dio mucho que hablar en el ambiente artístico.

Ahora, las declaraciones de Marley y Flor Peña volvieron a poner bajo la lupa a los Martín Fierro, un premio que año tras año despierta discusiones, favoritismos y polémicas entre las principales figuras de la televisión argentina.