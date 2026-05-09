A casi veinte años del estreno de Patito Feo, el fenómeno juvenil que marcó a toda una generación volvió a quedar en el centro de la escena gracias al esperado reencuentro entre Brenda Asnicar y Laura Esquivel. En medio de la gira promocional que realizan juntas, ambas artistas participaron de un streaming español donde recordaron cómo vivieron el éxito masivo de la serie.

Durante la entrevista, las protagonistas hablaron sobre distintos aspectos de aquella etapa que las lanzó a la fama internacional. Entre risas y anécdotas, las dos coincidieron en que la popularidad que alcanzaron fue enorme, aunque eso no se tradujo directamente en cifras millonarias para ellas.

El momento más impactante llegó cuando el conductor del podcast les consultó de manera directa si habían ganado mucho dinero gracias al éxito de Patito Feo. Lejos de esquivar el tema, Brenda Asnicar respondió con total sinceridad: “No, nosotras ganábamos el mínimo, lo mínimo que puede ganar un actor. Siempre fue el mínimo”.

La confesión generó sorpresa en el estudio, sobre todo teniendo en cuenta el alcance internacional que tuvo la novela juvenil creada por Ideas del Sur. Ante la insistencia del entrevistador sobre si se habían vuelto ricas gracias a la ficción, la actriz que interpretaba a Antonella lanzó una frase cargada de ironía y nostalgia: “En alma, corazón y amor, que fue suficiente y vale mucho más”.

Por su parte, Laura Esquivel también explicó cómo funcionaban los derechos vinculados a la música del programa, uno de los puntos más fuertes del fenómeno adolescente. “En realidad hay un derecho nuestro como intérpretes, pero los que cobran los derechos son los autores de la canción”, aclaró la artista sobre las ganancias derivadas de los temas musicales.

En medio de la charla, Brenda Asnicar sumó humor a la situación y disparó entre risas: “Dos pesos con cincuenta”, dejando en claro que las cifras no eran tan elevadas como muchos imaginaban. Aun así, ambas destacaron que pudieron capitalizar parte del éxito gracias a las giras y presentaciones internacionales.

Esto cobraban las actrices principales de Patito Feo

En ese sentido, Laura Esquivel reveló que su familia fue clave para administrar el dinero que ganó durante su adolescencia. “Cada centavo que gané me lo ahorró mi padre y gracias a eso creo que uno tiene la posibilidad de tener su techito, su lugar y su casita”, contó emocionada.

Finalmente, Brenda Asnicar remarcó que cada contrato fue distinto, aunque dejó claro que la fortuna no llegó directamente por la serie. “Pudimos comprar nuestras casitas, que es un sueño para cualquier artista. Pero no fue con la serie, en mi caso. Sí con las giras… Pero ricas, millonarias, con la serie, no”, concluyó la actriz, cerrando una confesión que sorprendió a los fanáticos de Patito Feo.