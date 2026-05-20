El gran presente de Mauro Icardi y la China Suárez sigue dando que hablar. Después de la consagración del delantero con el Galatasaray, la pareja volvió a quedar en el centro de la atención mediática por un gesto que sorprendió incluso a sus seguidores más fieles. El futbolista decidió invertir una verdadera fortuna para cumplirle un sueño muy especial a la actriz.

Desde comienzos de 2025, la China Suárez y Mauro Icardi comparten su vida entre Argentina y Turquía, donde el jugador atraviesa uno de los momentos más exitosos de su carrera. Tras obtener un nuevo título con el club turco, ambos se mostraron celebrando juntos dentro y fuera de la cancha, dejando en evidencia el gran momento sentimental que viven.

Según reveló el periodista Gustavo Méndez en el programa La mañana con Moria, el delantero aprovechó sus vacaciones para sorprender a su pareja con un viaje soñado a Japón. El destino tiene un significado especial para la actriz, quien en distintas oportunidades confesó su fascinación por la cultura japonesa y sus ganas de recorrer ese país desde pequeña.

De acuerdo a la información difundida, este deseo había quedado pendiente hace algunos años debido a problemas personales que la obligaron a cancelar el viaje. “Ella no pudo ir en su momento con Marley porque estaba internada Magnolia y fue Jimena Barón”, contó Méndez al aire, recordando aquella situación familiar que frenó sus planes.

El panelista además detalló cómo continuará la agenda de la pareja una vez finalizada la escapada romántica. “Después de Japón se van a Turquía y luego viene a la Argentina. Icardi ya pidió ver a sus familiares”, aseguró, dando detalles de los próximos movimientos del delantero tras su descanso.

En medio de la conflictiva disputa mediática y judicial entre Mauro Icardi y Wanda Nara, la pareja optó por mantener un perfil mucho más reservado. Tanto el futbolista como la China Suárez redujeron considerablemente sus publicaciones en redes sociales y evitaron exponer demasiados detalles de su intimidad.

El inolvidable regalo de Icardi a la China

Sin embargo, luego de conquistar un nuevo campeonato con el Galatasaray, Icardi volvió a romper parcialmente el silencio con algunos mensajes relacionados a su situación familiar y el vínculo con sus hijas. Cada publicación de ambos rápidamente genera repercusión y alimenta el interés alrededor de una de las parejas más polémicas del espectáculo.

Mientras esperan compartir imágenes de su paso por Japón, muchos usuarios compararon este viaje con el que tiempo atrás realizó Wanda Nara junto a Martín Migueles por distintos destinos asiáticos. Ahora, el turno fue para la China Suárez, quien finalmente logró conocer uno de los lugares más emblemáticos y admirados del mundo gracias al romántico gesto de Mauro Icardi.