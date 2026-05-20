La próxima edición de Gran Hermano Generación Dorada ya empezó a generar un enorme revuelo antes del esperado repechaje. En medio de especulaciones sobre posibles ingresos, fue Laura Ubfal quien terminó confirmando uno de los nombres más comentados: Charlotte Caniggia será parte del reality y promete cambiar por completo la dinámica dentro de la casa.

La periodista dio la noticia durante su participación en el programa La Linterna, emitido por Bondi, donde lanzó una frase que rápidamente se viralizó entre los fanáticos del ciclo. “Van a tener que soportar que Charlotte Caniggia va a estar dentro de la casa”, aseguró entre risas, dejando en claro que su presencia generará un verdadero terremoto televisivo.

La llegada de la hija de Claudio Paul Caniggia no pasó inadvertida en redes sociales. Apenas se conoció la información, miles de usuarios comenzaron a reaccionar con memes, comentarios y especulaciones sobre cómo será la convivencia de la mediática con el resto de los participantes. Su estilo frontal, descontracturado y polémico es uno de los puntos que más expectativa genera entre los seguidores de Gran Hermano.

No es la primera vez que Charlotte Caniggia participa en formatos televisivos de alto impacto. La influencer ya tuvo pasos recordados por programas como Showmatch y también por El Hotel de los Famosos, donde protagonizó varios momentos virales. Esa experiencia frente a cámaras es justamente lo que muchos creen que puede convertirla en una de las figuras más fuertes de esta nueva etapa del reality.

El repechaje fue presentado durante la gala encabezada por Santiago del Moro, quien reunió a varios exjugadores para consultarles si deseaban regresar a la competencia. La propuesta despertó entusiasmo inmediato entre muchos de los ex participantes, que no dudaron en anotarse para tener una segunda oportunidad dentro del programa.

Entre los nombres que buscan volver aparecen Tomy Riguera, Nick Sicaro, Nazareno Pompei, Franco Poggio, Martín Rodríguez y Carlota Bigliani. A esa lista también se sumaron figuras muy conocidas por el público como Kennys Palacios, Brian Sarmiento, Grecia Colmenares y Danelik Galazan, entre otros participantes que intentarán ganarse nuevamente el apoyo de la audiencia.

Laura Ubfal y una revelación que muchos esperaban

La producción de Gran Hermano apuesta fuerte a esta instancia del juego y el ingreso de figuras mediáticas parece ser parte de la estrategia para mantener encendida la atención del público. La presencia de Charlotte Caniggia suma un condimento explosivo a una temporada que ya venía marcada por conflictos, romances y fuertes cruces entre los jugadores.

Mientras tanto, en redes sociales ya comenzaron las apuestas sobre quiénes lograrán regresar a la competencia y cómo impactará la llegada de nuevos participantes en el clima de convivencia. Lo cierto es que la confirmación de Laura Ubfal dejó claro que el reality todavía tiene muchas sorpresas preparadas para las próximas semanas.