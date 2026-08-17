Maxi López respondió por primera vez a la acusación de Anto Lima y negó de manera tajante haber mantenido un intercambio privado con la modelo uruguaya. El exfutbolista aseguró que no la conoce, descartó la versión sobre el envío de imágenes íntimas y remarcó que no pretende dedicarle tiempo a la polémica.

La desmentida se conoció tras su llegada a Buenos Aires desde Europa, cuando fue abordado por Infama. Frente a las preguntas sobre el escándalo, el empresario evitó entrar en una discusión extensa y contestó: “No sé quién es Anto Lima, no pierdo el tiempo en polémicas. La gente que no conozco no se lleva mi energía”.

Su respuesta contradijo por completo el relato que la joven había realizado días antes en LAM. Allí, Lima sostuvo que el contacto había comenzado a través de Instagram y que, después de intercambiar algunos mensajes, López habría avanzado con una propuesta para encontrarse personalmente en la Argentina.

“Me dijo si quería ir a Buenos Aires a una cena privada”, había afirmado la modelo uruguaya al reconstruir la supuesta conversación. También señaló que el vínculo virtual habría incluido el envío de fotografías íntimas y que el exjugador le habría sugerido otra posibilidad de encuentro en Montevideo.

La controversia adquirió una mayor dimensión debido a la relación que Maxi López mantiene desde hace más de una década con Daniela Christiansson. Según la versión de Anto Lima, ella habría comenzado a sospechar que él seguía en pareja cuando advirtió que algunos de los mensajes enviados en el chat habían sido eliminados.

Al referirse a su situación sentimental, el exdelantero buscó dejar en claro cuáles son sus prioridades y destacó la solidez de su familia. “Hace 12 años que estamos juntos con Daniela y, a veces, con estas cosas que salen no perdemos el tiempo. Me quedo con el trabajo y con mi familia”, expresó ante las cámaras.

De esta manera, Maxi López no admitió haberle enviado fotos a la uruguaya, sino que rechazó conocerla y descartó cualquier vínculo entre ambos. Tampoco quiso responder individualmente a las afirmaciones sobre las invitaciones a Buenos Aires y Montevideo, y optó por mantenerse al margen del cruce.

La aparición del empresario dejó planteadas dos versiones completamente opuestas. Mientras Anto Lima sostiene que hubo mensajes, propuestas de encuentros e imágenes privadas, López niega todo contacto y se refugia en su relación con Daniela Christiansson. Por ahora, cada uno mantiene su relato y no se conocieron pruebas públicas que permitan resolver la polémica.